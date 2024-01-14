Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Pendekar United Pesta 4-0 atas Sadakata United

PONTIANAK – Pesta gol tercipta di GOR Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat saat Pendekar United berhasil menghajar Sadakata United di laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024, pada Minggu (14/1/2024) sore WIB. Tampil menekan, Pendekar United tepatnya menang dengan skor telak 4-0 atas Sadakata.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pendekar United langsung tancap gas sejak menit awal. Peluang demi peluang berhasil didapat tim polesan Naim Hamid itu kendati belum ada yang menjebol gawang Sadakata United.

Sampai akhirnya keran gol mereka terbuka oleh Bagas Wijaya. Gol ini membuat Pendekar United semakin percaya diri dalam melancarkan serangannya ke lini pertahanan Sadakata United.

Lagi-lagi Bagas Wijaya sukses mencatatkan namanya di papan skor sehingga membawa Pendekar United unggul 2-0. Sementara Sadakata United terlihat masih cukup kesulitan untuk menembus solidnya pertahanan Pendekar United.

Menjelang berakhirnya babak pertama, Pendekar United berhasil menambah pundi-pundi golnya lewat Subhan Faidasa. Alhasil Pendekar United unggul sementara atas Sadakata United di babak pertama dengan skor 3-0.

Babak Kedua

Usai turun minum, Sadakata United masih mencoba untuk mengejar ketertinggalannya. Tim besutan Panca Pauji ini bermain lebih agresif, namun masih belum membuahkan hasil manis.