HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Menang Comeback, Kancil WHW Sikat Fagage Banua 7-6

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |15:11 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Menang Comeback, Kancil WHW Sikat Fagage Banua 7-6
Suasana laga Kancil WHW vs Fafage Banua. (Foto: Instagram/kancilwhw)
A
A
A

PONTIANAK – Kemenangan manis mampu diraih Kancil WHW atas Fafage Banua di peka ketujuh Liga Futsal Profesional 2023-2024, pada Minggu (14/1/2024) siang WIB. Bermain di GOR Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat, Kancil WHW yang awalnya sempat tertinggal mampu comeback dan menang dengan skor 7-6 atas Fafage Banua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Fafage Banua langsung mendominasi permainan atas Kancil WHW. Sebab, tim itu langsung menggempur pertahanan Kancil WHW.

Hal itu membuat Kancil WHW pun praktis hanya mengandalkan serangan balik saja. Namun, serangan balik pun cukup merepotkan pertahanan Fafage Banua.

Fafage Banua pun berhasil unggul 4-1 atas Kancil HWH pada babak pertama. Kedua tim pasti akan berbenah diri saat turun minum agar lebih baik lagi.

Kancil WHW vs Fafage Banua

Babak Kedua

Permainan ketat disajikan kedua tim pada laga babak kedua. Oleh dikarenakan, Fafage Banua dan Kancil WHW saling jual dan beli serangan.

