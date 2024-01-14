Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Cosmo JNE FC Imbangi Black Steel FC 1-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |13:11 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Cosmo JNE FC Imbangi Black Steel FC 1-1
Cosmo JNE FC tahan Black Steel FC Papua 1-1 (Foto: Instagram/@cosmojne)
A
A
A

PONTIANAK - Cosmo JNE FC bermain imbang 1-1 dengan Black Steel FC Papua pekan ke-7 Liga Futsal Profesional 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di GOR Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (14/1/2024) sore WIB.

Cosmo JNE FC dan Black Steel FC langsung main cukup ketat pada awal babak pertama. Hal itu membuat laga antara kedua tim tersaji dengan intensitas yang cukup tinggi.

Black Steel FC Papua

Hal itu membuat Cosmo FC dan Black Steel melancarkan jual dan beli serangan dalam laga itu. Sebab, kedua tim ingin segera mencetak gol agar makin percaya diri memainkan laga.

Namun, Cosmo FC yang mampu unggul 1-0 atas tim lawan pada babak pertama. Kepastian itu usai Reza Yamami mampu membobol gawang Black Steel.

Black Steel FC bermain lebih ngotot pada awal babak kedua dengan melakukan serangan dari berbagai pola. Oleh dikarenakan, tim itu tidak mau mengalami kekalahan dari Cosmo FC.

Halaman:
1 2
      
