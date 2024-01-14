Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2023, Minggu 14 Januari 2024: Ada Timnas Jepang vs Vietnam, Live di iNews!

Timnas Jepang dijadwalkan menghadapi Timnas Vietnam pada Minggu (14/1/2024) sore WIB (Foto: JFA)

BERIKUT jadwal siaran langsung Piala Asia 2023, Minggu (14/1/2024). Ada satu laga yang paling dinanti, yakni antara Timnas Jepang vs Timnas Vietnam, yang akan disiarkan langsung iNews.

Sebanyak dua pertandingan akan dimainkan pada Minggu (14/1/2024) yang dimulai pukul 18.30 WIB. Jepang akan berhadapan dengan Vietnam di Stadion Al Thumama, Al Thumama, Qatar.

Laga ini diprediksi akan berjalan berat sebelah. The Samurai Blue tengah garang-garangnya dengan tidak terkalahkan di 10 laga beruntun sejak pertengahan 2023 di semua ajang!

Fakta lainnya, Jepang dua kali mencukur habis tim-tim Asia Tenggara dalam kurun waktu tersebut. Kedua tim sama-sama takluk dengan skor 0-5 yakni Timnas Myanmar di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Timnas Thailand dalam uji coba jelang Piala Asia 2023.

Di sisi lain, Vietnam tampil tanpa sejumlah bintang yang dibekap cedera. The Golden Stars juga masih meraba-raba seperti apa taktik yang diinginkan pelatih Philippe Troussier.

Selain Jepang vs Vietnam, ada pula pertandingan antara Timnas Uni Emirat Arab vs Timnas Hong Kong. Duel ini juga diprediksi akan berjalan berat sebelah.