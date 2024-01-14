Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Vietnam vs Jepang di Piala Asia 2023: The Golden Stars Warriors Diprediksi Kena Bantai Samurai Biru

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |05:48 WIB
Timnas Vietnam vs Jepang di Piala Asia 2023: The Golden Stars Warriors Diprediksi Kena Bantai Samurai Biru
Timnas Vietnam kala berlaga. (Foto: AFF)
A
A
A

DUEL Timnas Vietnam vs Jepang di Piala Asia 2023 akan tersaji hari ini. Jelang duel itu, pakar sepakbola Vietnam, Vu Manh Hai, membuat prediksi. Alih-alih mendukung Timnas Vietnam, dia malah menilai The Golden Stars Warriors -julukan Timnas Vietnam- akan kena bantai Samurai Biru -julukan Timnas Jepang.

Seperti diketahui, Vietnam tergabung bersama Jepang, Timnas Indonesia, dan Irak di Grup D Piala Asia 2023. The Golden Stars Warriors -julukan Timnas Vietnam- akan memulai perjuangannya dengan melawan Jepang di Stadion Al Thumama, Minggu (14/1/2024) malam WIB.

Timnas Vietnam

Jelang laga tersebut, Manh Hai mengungkapkan peluang Vietnam untuk bisa menang atau bahkan tahan imbang Jepang sangat kecil. Dia justru memprediksi The Golden Stars Warriors akan menelan kekalahan telak.

Apalagi, Hajime Moriyasu selaku pelatih Jepang sudah menebar ancaman. Dia menyampaikan mereka ingin pesta gol di laga perdananya itu.

“Pelatih Jepang sudah mengatakan bahwa mereka akan berusaha mencetak banyak gol melawan tim-tim lemah. Itu mengkhawatirkan kami. Tentu saja, saat bermain melawan Jepang, kami harus melakukan yang terbaik, tapi kami pasti akan kalah telak,” kata Manh Hai, dilansir dari Soha, Sabtu (14/1/2024).

“Jepang juga pasti bertekad untuk mencetak gol melawan kami guna bersaing memperebutkan posisi teratas grup bersama dengan Irak. Kami akan kesulitan bermain melawan Jepang, mungkin kami akan kalah dengan empat gol atau lebih,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
