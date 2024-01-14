Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Big Match Manchester United vs Tottenham Hotspur, Erik Ten Hag Berapi-api Raih Hasil Manis

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |21:51 WIB
Big Match Manchester United vs Tottenham Hotspur, Erik Ten Hag Berapi-api Raih Hasil Manis
Erik Ten Hag kala mendampingi Manchester United berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, berapi-api menatap laga kontra Tottenham Hotspur yang menjadi big match Liga Inggris 2023-2024. Dia yakin bisa meraih hasil manis karena Man United sudah melakukan persiapan matang.

Erik Ten Hag umenyadari laga kontra Tottenham pasti akan berjalan ketat. Sebab baginya, Tottenham bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan.

Manchester United

Namun, Ten Hag memastikan Setan Merah -julukan Man United- akan berusaha menampilkan performa terbaik. Sebab, para pemain dalam kondisi prima saat ini.

"Kami mengatur diri kami sendiri dan kami tahu bahwa kami harus bersiap," kata Erik Ten Hag, dilansir dari Tuttomercato, Minggu (14/1/2024).

"Kami memiliki sekelompok pemain yang perlu mengambil langkah terakhir menuju kebugaran pertandingan. Jadi, mereka memerlukan pendekatan berbeda," lanjutnya.

