Masih Belum Ganas di Manchester United, Rasmus Hojlund Dapat Wejangan dari Eks Bomber Setan Merah

MANCHESTER – Penyerang Manchester United, Rasmus Hojlund, masih belum ganas. Mendapati hal ini, eks bomber Man United, Dimitar Berbatov, memberi wejangan khusus kepada striker berusia 20 tahun itu.

Berbatov yang merupakan mantan striker Man United, paham betul bagaimana situasi yang saat ini sedang menghantui Hojlund. Dia mengerti seperti apa beratnya tekanan yang dia hadapi saat berseragam Setan Merah -julukan Man United.

“Jika Anda menilai dia berdasarkan gol yang dia cetak sejauh ini, jelas dia tidak mencetak cukup banyak gol. Semua orang bisa melihatnya, terutama dia,” kata Berbatov, dilansir dari Metro, Minggu (14/1/2024).

“Karena saya pernah berada di sana dan tahu persis bagaimana rasanya, terkadang Anda berpikir, “Apa yang terjadi? Mengapa saya tidak mencetak gol?’ Apakah saya cukup baik? Apakah saya akan mencetak gol lagi secara teratur? Itu adalah hal yang wajar dalam situasi seperti ini,” sambungnya.

Namun begitu, Berbatov meminta Hojlund untuk terus berpikir positif dan berlatih lebih keras. Dengan pikiran yang jernih, menurutnya mantan striker Atalanta ini cepat atau lambat akan menemukan ritme permainannya.

“Saran saya adalah tetap kuat dalam pikiran. Jangan berpikir seperti ini. Memang sulit untuk dilakukan tapi jangan berpikir negatif. Hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah pergi ke lapangan latihan dan memulai lagi,” jelas Berbatov.

“Kadang-kadang sulit tetapi dia harus menempatkan bola di antara tiang gawang dan berlatih. Itu saja, tidak ada hal besar. Jangan mencoba berlebihan,” lanjutnya.