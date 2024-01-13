Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Fafage Banua Comeback atas Sadakata United

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |17:19 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Fafage Banua Comeback atas Sadakata United
Fafage Banua mengalahkan Sadakata United (Foto: Instagram/@fafagebanua)
A
A
A

PONTIANAK - Fafage Banua menang comeback atas Sadakata United dengan skor tipis 2-1 di pekan ke-7 Liga Futsal Profesional 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di GOR Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (13/1/2024) sore WIB.

Kedua tim langsung menyajikan permainan sengit. Pasalnya, baik Sadakata United dan Fafage Banua saling jual beli serangan kendati belum ada yang berhasil membuka keran golnya.

Fafage Banua

Cukup alot jalannya pertandingan ini. Karena setelah itu, kedua tim terlihat kesulitan untuk menciptakan peluang terbaiknya. Sampai 10 menit berlalu, Sadakata United dan Fafage Banua belum juga cetak gol.

Fafage Banua kerap mencoba peruntungan dengan melancarkan tembakan dari luar kotak penalti. Kendati Ali Abedin cs kerap menebar ancaman, tapi lini pertahanan Sadakata United masih cukup solid.

Pertandingan sengit masih menghiasi jalannya laga di lima menit akhir babak pertama. Pada akhirnya, Sadakata United dan Fafage Banua masih harus bermain dengan skor kacamata alias 0-0.

Usai turun minum, kedua tim tidak menurunkan tempo permainannya. Tapi pada akhirnya, Sadakata United berhasil membuka keran golnya lebih dulu atas Fafage Banua lewat gol Predi Tarigan.

Halaman:
1 2
      
