Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Sengit, Kancil WHW Pontianak Sikat Black Steel FC 7-6!

PONTIANAK - Kancil WHW Pontianak sukses menumbangkan Black Steel FC Papua 7-6 dalam lanjutan pekan ketujuh Liga Futsal Profesional 2023-2024. Pertandingan itu digelar di GOR Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu (13/1/2024) siang WIB.

Bermain di depan pendukung sendiri, Kancil WHW Pontianak langsung tampil percaya diri. Tim besutan Wahyudin itu berhasil menciptakan banyak peluang sejak awal pertandingan di babak pertama.

Filippo Inzaghi terpantau menjadi motor serangan utama tim asal Pontianak tersebut. Terus menyerang, Kancil WHW Pontianak akhirnya mendapatkan kesempatan emas setelah Rafael Da Rosa melakukan pelanggaran keras di D area.

Fajriyan yang bertugas sebagai eksekutor penalti sukses mencetak gol pembuka untuk tim tuan rumah. Merespons ketertinggalan, Black Steel FC Papua balas menekan pertahanan Kancil WHW Pontianak.

Tim asal Papua itu akhirnya sukses menyamakan kedudukan lewat tendangan Evan Soumilena. Namun hal itu tidak berlangsung lama setelah Iqbal Aliefian mencetak gol untuk membuat Kancil WHW Pontianak kembali unggul.

Saling serang terjadi pada pertengahan babak pertama, Black Steel FC Papua pun kembali mencetak gol. Kali ini, Semuel Amos dengan cerdik berhasil memanfaatkan umpan matang dari Rafael Da Rosa.

Pada pengujung babak pertama, Filippo Inzaghi sempat membawa Kancil WHW Pontianak unggul sementara. Namun, sontekkan Ardiansyah Nur tak mampu dibendung oleh penjaga gawang Kancil WHW Pontianak. Laga babak pertama berakhir dengan skor sama kuat 3-3.

Pada babak kedua, Black Steel FC Papua terpantau bermain lebih berani. Tim asuhan Chema Jimenez itu bermain dengan tempo lambat untuk membongkar pertahanan rapat dari Kancil WHW Pontianak.

Hasilnya manis, Rafael Da Rosa berhasil membuat Black Steel FC Papua unggul lewat tendangan jarak dekat. Setelah itu, Black Steel FC Papua berhasil mengontrol pertandingan dengan serangan beruntun.