Punya Banyak Peluang, Diogo Dalot Kecewa Manchester United Cuma Menang 2-0 Lawan Wigan Athletic

WIGAN - Diogo Dalot kecewa betul Manchester United hanya menang 2-0 atas Wigan Athletic di babak ketiga Piala FA 2023-2024. Pasalnya, Iblis Merah mendapat banyak peluang di laga tersebut.

Duel Wigan Athletic vs Manchester United itu berlangsung di Stadion DW, Wigan, Selasa (9/1/2024) dini hari WIB. Dua gol kemenangan tim tamu disarangkan Dalot (22') dan penalti Bruno Fernandes (74')

Manchester United tampil dominan meski bertindak sebagai tim tamu. Diogo Dalot dan kawan-kawan tercatat mampu mendominasi penguasaan bola hingga 67% serta memiliki 33 peluang dengan 14 di antaranya mengarah ke gawang.

Meski mendominasi jalannya laga, Man United hanya mampu mengonversi dua peluang menjadi gol. Usai laga, Dalot merasa kecewa timnya tidak bisa memaksimalkan peluang.

"Saya pikir kami menciptakan banyak peluang. Kami seharusnya bisa mencetak gol lebih banyak daripada yang kami lakukan," kata Dalot, dilansir dari BBC, Selasa (9/1/2024).

Kendati gagal memaksimalkan peluang, tetapi pemain berusia 24 tahun itu senang Manchester United bisa meraih kemenangan di putaran ketiga Piala FA musim ini. Dalot bertekad membawa timnya meraih gelar itu musim ini.