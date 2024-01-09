Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Punya Banyak Peluang, Diogo Dalot Kecewa Manchester United Cuma Menang 2-0 Lawan Wigan Athletic

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |07:01 WIB
Punya Banyak Peluang, Diogo Dalot Kecewa Manchester United Cuma Menang 2-0 Lawan Wigan Athletic
Diogo Dalot (20) kecewa Manchester United hanya menang 2-0 atas Wigan Athletic (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)
A
A
A

WIGAN - Diogo Dalot kecewa betul Manchester United hanya menang 2-0 atas Wigan Athletic di babak ketiga Piala FA 2023-2024. Pasalnya, Iblis Merah mendapat banyak peluang di laga tersebut.

Duel Wigan Athletic vs Manchester United itu berlangsung di Stadion DW, Wigan, Selasa (9/1/2024) dini hari WIB. Dua gol kemenangan tim tamu disarangkan Dalot (22') dan penalti Bruno Fernandes (74')

Diogo Dalot membuka keunggulan Manchester United atas Wigan Athletic 1-0 (Foto: Reuters/Carl Recine)

Manchester United tampil dominan meski bertindak sebagai tim tamu. Diogo Dalot dan kawan-kawan tercatat mampu mendominasi penguasaan bola hingga 67% serta memiliki 33 peluang dengan 14 di antaranya mengarah ke gawang.

Meski mendominasi jalannya laga, Man United hanya mampu mengonversi dua peluang menjadi gol. Usai laga, Dalot merasa kecewa timnya tidak bisa memaksimalkan peluang.

"Saya pikir kami menciptakan banyak peluang. Kami seharusnya bisa mencetak gol lebih banyak daripada yang kami lakukan," kata Dalot, dilansir dari BBC, Selasa (9/1/2024).

Kendati gagal memaksimalkan peluang, tetapi pemain berusia 24 tahun itu senang Manchester United bisa meraih kemenangan di putaran ketiga Piala FA musim ini. Dalot bertekad membawa timnya meraih gelar itu musim ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013563/gagal-juarai-piala-fa-2023-2024-pep-guardiola-pertimbangkan-pergi-dari-manchester-city-x2LnG4Inpj.jpeg
Gagal Juarai Piala FA 2023-2024, Pep Guardiola Pertimbangkan Pergi dari Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013485/erik-ten-hag-diharapkan-bertahan-jadi-pelatih-manchester-united-usai-persembahkan-gelar-juara-piala-fa-2023-2024-mZhYMHLykK.jpg
Erik Ten Hag Diharapkan Bertahan Jadi Pelatih Manchester United Usai Persembahkan Gelar Juara Piala FA 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/45/3013469/kobbie-mainoo-banjir-pujian-usai-jadi-pahlawan-manchester-united-juara-piala-fa-2023-2024-paul-scholes-dia-10-kali-lebih-hebat-dari-saya-VGmarKG7MY.jpg
Kobbie Mainoo Banjir Pujian Usai Jadi Pahlawan Manchester United Juara Piala FA 2023-2024, Paul Scholes: Dia 10 Kali Lebih Hebat dari Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/45/3013261/kyle-walker-sebut-kekalahan-manchester-city-dari-manchester-united-di-final-piala-fa-2023-2024-bukan-salah-pep-guardiola-xXT5h7YW1P.JPG
Kyle Walker Sebut Kekalahan Manchester City dari Manchester United di Final Piala FA 2023-2024 Bukan Salah Pep Guardiola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634455/sea-games-2025-timnas-indonesia-u23-terhindar-dari-grup-neraka-begini-kata-indra-sjafri-pcr.webp
SEA Games 2025: Timnas Indonesia U-23 Terhindar dari Grup Neraka, Begini Kata Indra Sjafri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/18/pelatih_juventus_igor_tudor_foto_x_juventus.jpg
Igor Tudor di Ujung Tanduk, Juventus Siapkan Empat Kandidat Pengganti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement