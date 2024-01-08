Segera Perpanjang Kontrak, Lautaro Martinez Senang Bisa Terus Main di Inter Milan

MILAN - Inter Milan dikabarkan akan segera memperpanjang kontrak striker andalan mereka, Lautaro Martinez. Menanggapi kabar tersebut, Lautaro mengaku senang karena bisa terus bermain bersama tim berjuluk Nerrazurri itu.

Sebagai informasi, pemain asal Argentina itu sejatinya masih diikat kontrak bersama I Nerazzurri sampai 2026. Namun, Inter Milan ingin lebih lama mengamankan jas pemain tersebut.

Lautaro mengatakan dalam waktu dekat akan bertemu dengan manajemen Inter Milan. Dia kans memperpanjang kontrak cukup besat, tetapi perlu mempelajari isi perjanjian kerja sama dengan Inter Milan selanjutnya.

"Tidak lama lagi kami bisa menandatangani perpanjangan kontrak, semuanya tergantung pada detailnya," kata Lautaro Martinez dilansir dari Sportitalia, Senin (8/1/2023).

Pemain berusia 26 tahun itu mengatakan sejauh ini hubungannya dengan manajemen Inter Milan terkait penawaran kontrak berjalan baik. Tentunya itu menjadi catatan yang cukup positif antara kedua belah pihak.