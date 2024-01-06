Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Inter Milan vs Hellas Verona di Liga Italia 2023-2024: Penuh Drama, Nerazzurri Menang 2-1!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |20:39 WIB
Hasil Inter Milan vs Hellas Verona di Liga Italia 2023-2024: Penuh Drama, Nerazzurri Menang 2-1!
Inter Milan menang dramatis 2-1 atas Hellas Verona (Foto: Reuters/Daniele Mascolo)
A
A
A

MILAN - Hasil Inter Milan vs Hellas Verona di Liga Italia 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia, Sabtu (6/1/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Nerazzurri!

Kemenangan itu diraih dengan dramatis. Inter sempat unggul lewat Lautaro Martinez (13'). Namun, Thomas Henry menyamakan skor di menit ke-74, sebelum pemain pengganti Davide Frattesi memastikan kemenangan tuan rumah di injury time.

Lautaro Martinez beraksi pada laga Inter Milan vs Hellas Verona (Foto: Reuters/Daniele Mascolo)

Jalannya Pertandingan

Inter Milan bermain lepas melawan Hellas Verona dalam laga itu. Tampaknya tim tuan rumah ingin segera mencetak gol cepat ke gawang Verona.

Benar saja, I Nerazzurri  berhasil mencetak gol pada menit ke-13. Gol itu diciptakan oleh Lautaro Martinez usai memanfaatkan umpan Henrikh Mkhitaryan.

Semenjak tertinggal, Hellas Verona makin agresif menekan pertahanan Inter Milan. Namun, pertahanan tim asuhan Simone Inzaghi masih cukup kokoh sejauh ini.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sementara waktu Inter Milan unggul 1-0 atas Hellas Verona.

Permainan ketat kembali dihadirkan kedua tim dalam laga itu. Laga babak kedua antara Inter Milan melawan Hellas Verona pun cukup tinggi.

Halaman:
1 2
      
