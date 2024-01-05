Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

6 Pembelian Pemain Inter Milan Termahal di Bawah Erick Thohir, Nomor 1 Kini Main di Liga 1 2023-2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |00:01 WIB
6 Pembelian Pemain Inter Milan Termahal di Bawah Erick Thohir, Nomor 1 Kini Main di Liga 1 2023-2024
Erick Thohir pernah menjadi Presiden Inter Milan. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 6 pembelian termahal Inter Milan di bawah kepemilikan Erick Thohir akan diulas Okezone pada artikel ini. Seperti diketahui, sebelum dikenal sebagai seorang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Ketua Umum PSSI, nama Erick Thohir lebih dulu populer karena gebrakannya yang membeli mayoritas saham klub raksasa Italia, Inter Milan yang tengah mengalami krisis keuangan.

Erick Thohir memberi total 70 persen saham Inter Milan pada tahun 2013. Untuk mendapatkan saham itu, pria yang kini berusia 53 tahun itu sampai menggelontorkan dana hingga USD 480 juta.

Sayangnya, kepemilikan Erick Thohir atas Inter Milan tidak bertahan lama. Setelah kurang lebih 3 tahun menjadi presiden klub, Erick kemudian melepaskan 39 persen saham miliknya pada Suning Grup yang sekaligus menjadi awal hilangnya pengaruh Erick Thohir di Nerazzurri hingga resmi melepas semua sahamnya pada 2019.

Di masa kepemilikannya, Inter Milan perlahan dapat memperbaiki keuangan klub. Alhasil, sederet pemain pun berhasil didatangkan dengan harga yang cukup mahal. Untuk itu, berikut adalah 6 pembelian termahal Inter Milan di bawah kepemilikan Erick Thohir.

6. Gabriel Barbosa

Gabriel Barbosa

Pemain mahal pertama yang dibeli Inter pada era Erick Thohir adalah Gabriel Barbosa. Wonderkid asal Brasil ini didatangkan Nerazzurri pada tahun 2016 dengan mahar 29,5 juta euro. Sayangnya, Barbosa gagal bersinar di Inter dan hanya mampu mencetak 1 gol dalam 1,5 musim kebersamaannya.

5. Alessandro Bastoni

Alessandro Bastoni

Berikutnya, di penghujung masa kepemilikannya, Erick Thohir juga merestui Inter untuk membeli Alessandro Bastoni dari Atalanta seharga 31,1 juta euro. Meski lebih banyak dipinjamkan di awal kontraknya, namun perlahan Bastoni menunjukan kapasitasnya. Hingga kini, namanya bahkan menjadi andalan di lini pertahanan Inter Milan.

Halaman:
1 2
      
