HOME BOLA LIGA INGGRIS

Meski Menang, Chelsea Dinilai Masih Lakukan Banyak Kesalahan saat Lawan Preston North End dari Piala FA 2023-2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |11:48 WIB
Meski Menang, Chelsea Dinilai Masih Lakukan Banyak Kesalahan saat Lawan Preston North End dari Piala FA 2023-2024
Para pemain Chelsea kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, tampak belum puas usai Chelsea berhasil mengalahkan Preston North End dari Piala FA 2023-2024. Pasalnya, para pemain The Blues -julukan Chelsea- dinilai masih melakukan kesalahan dalam laga itu.

Pochettino mengatakan Chelsea tak bisa mengimbangi energi Preston North End, meski sukses meraih kemenangan. Ia menjelaskan kesulitan mencetak gol pada babak pertama dialami Chelsea akibat banyak membuat kesalahan serta tak bisa mengontrol jalannya pertandingan.

Chelsea

"Kami tidak mengimbangi mereka dalam hal energi. Itu sebabnya kami sangat ceroboh dan itulah sebabnya kami tidak mengontrol permainan seperti yang kami inginkan," kata Mauricio Pochettino, dikutip dari X resmi Chelsea, Minggu (7/1/2024).

Pelatih asal Argentina itu menjelaskan Chelsea dan Preston North End menciptakan peluang pada babak pertama. Tetapi, kedua tim sama-sama tak mampu memaksimalkannya menjadi gol.

"Saya pikir kami mungkin menciptakan beberapa peluang dan mungkin lawan mendapatkan peluang serupa, tapi saya pikir ini adalah kekecewaan para pemain,” jelas Pochettino.

“Ketika kami meningkat (permainan) dan mulai bermain sesuai keinginan kami, saya pikir kami mengendalikan permainan. Kami mulai menciptakan peluang dan mencetak gol serta memenangkan pertandingan," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      

