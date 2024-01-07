Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Piala FA 2023-2024 Semalam: Ipswich Town hingga Chelsea Amankan Tiket ke Putaran Keempat

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |05:11 WIB
SEBANYAK 19 laga putaran ketiga Piala FA 2023-2024 baru saja dimainkan sejak Sabtu 6 Januari 2024 malam hingga Minggu (7/1/2024) dini hari WIB. Hasilnya ada yang menang dan lolos ke putaran keempat seperti yang dirasakan Chelsea hingga Ipswich Town, tapi ada juga yang kalah dan harus puas terhenti langkahnya di kompetisi tersebut.

Ya, Ipswich Town menjadi salah satu tim yang sukses mengunci satu tiket ke putaran keempat Piala FA 2023-2025. Tanpa Elkan Baggott, Ipswich Town menang 3-1 atas Wimbledon FC.

Baggott sendiri absen karena saat ini ia sedang berjuang bersama Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia 2023 di Qatar. Absennya Baggott pun tak menjadi kendala untuk Ipswich Town karena mereka bermain baik kala menggugurkan Wimbledon FC.

Pada laga lainnya, Chelsea juga memetik kemenangan. Tim berjuluk The Blues itu bahkan pesta gol di Stadion Stamford Bridge karena sukses melibas lawannya dengan skor 4-0.

Chelsea vs Preston North End

Selain itu pesta gol juga dirasakan Newcastle United yang membantai Sunderland 3-0, lalu ada Sheffield United yang menghajar Gillingham 4-0, hingga Brighton & Hove Albion yang menyikat Stoke City 4-2.

Babak ketiga Piala FA 2023-2024 pun masih terus berlanjut. Karena masih ada tim yang belum bermain seperti Manchester United, Manchester City, hingga Arsenal dan Liverpool yang akan saling bentrok.

Halaman:
1 2
      
