Real Madrid Jadi Tim Paling Sedikit Kebobolan, Carlo Ancelotti Apresiasi Lini Belakang Los Blancos

Real Madrid saat ini berada di puncak klasemen Liga Spanyol 2023-2024 (Foto: Reuters)

MADRID - Carlo Ancelotti mengaku senang Real Madrid menjadi tim paling sedikit kebobolan di Liga Spanyol 2023-2024. Menurutnya, itu menandakan Los Blancos -julukan Real Madrid- cukup solid.

Real Madrid saat ini baru kebobolan 11 gol sampai dengan pekan ke-19 kompetisi kasta teratas di Spanyol itu. Sementara itu, tim tersebut sudah mencacatkan 40 gol.

Carlo Ancelotti mengatakan catatan itu memang cukup membuatnya bertambah senang. Oleh dikarenakan, selain itu Real Madrid berada di puncak klasemen dengan 48 angka.

"Fakta bahwa kami kebobolan sedikit membuat saya senang dan puas," kata Carlo Ancelotti dilansir dari laman Real Madrid, Kamis (4/1/2024).

Mantan pelatih AC Milan itu mengatakan catatan itu pun tidak terlepas buah kerja keras para pemain dalam latihan. Dia pun memberikan apresiasi para pemain Real Madrid bisa mengaplikasikannya di lapangan.

"Ini berarti tim bekerja dengan baik dan berkomitmen," ucapnya.