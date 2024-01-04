3 Pemain Real Madrid yang Makin Ganas Berkat Tangan Dingin Carlo Ancelotti, Nomor 1 Rekrutan Anyar!

Jude Bellingham termasuk satu dari tiga pemain Real Madrid yang makin ganas berkat polesan Carlo Ancelotti (Foto: Reuters/Isabel Infantes)

BERIKUT tiga pemain Real Madrid yang makin ganas berkat tangan dingin Carlo Ancelotti. Ketiga pemain tersebut bisa dibilang menikmati masa-masa keemasan di bawah asuhan pelatih asal Italia tersebut.

Seperti diketahui, Ancelotti belum lama ini membuat keputusan yang sangat mengejutkan dengan memilih memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid hingga musim panas 2026. Padahal, Don Carlo dikabarkan akan menukangi Timnas Brasil setelah kontraknya habis pada musim panas 2024.

“Saya sangat senang dengan perpanjangan kontrak saya, sangat sederhana dan kedua belah pihak menyetujuinya," kata Ancelotti dalam konferensi pers dilansir dari BeIN Sports, Kamis (4/1/2024).

“Saya tidak tahu apakah ini akan menjadi masa kerja terakhir saya sebagai pelatih. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah saya selesai di sini. Saya mungkin masih berada di sini pada tahun 2026, tergantung seberapa sukses saya," sambung pria asal Italia itu.

“Saya ingin menjadi pelatih Madrid hingga tahun 2026, dan semoga saya bisa terus berada di sini pada tahun 2027 dan 2028 karena saya ingin bertahan di sini," tandasnya.

Keputusan Madrid memilih memperpanjang kontrak Ancelotti tentu bukan tanpa alasan. Di tangannya, Los Blancos kembali pada jalur kemenangan dan meraih sederet trofi berharga termasuk Liga Champions.