Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

3 Pemain Real Madrid yang Makin Ganas Berkat Tangan Dingin Carlo Ancelotti, Nomor 1 Rekrutan Anyar!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |00:32 WIB
3 Pemain Real Madrid yang Makin Ganas Berkat Tangan Dingin Carlo Ancelotti, Nomor 1 Rekrutan Anyar!
Jude Bellingham termasuk satu dari tiga pemain Real Madrid yang makin ganas berkat polesan Carlo Ancelotti (Foto: Reuters/Isabel Infantes)
A
A
A

BERIKUT tiga pemain Real Madrid yang makin ganas berkat tangan dingin Carlo Ancelotti. Ketiga pemain tersebut bisa dibilang menikmati masa-masa keemasan di bawah asuhan pelatih asal Italia tersebut.

Seperti diketahui, Ancelotti belum lama ini membuat keputusan yang sangat mengejutkan dengan memilih memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid hingga musim panas 2026. Padahal, Don Carlo dikabarkan akan menukangi Timnas Brasil setelah kontraknya habis pada musim panas 2024.

Carlo Ancelotti

“Saya sangat senang dengan perpanjangan kontrak saya, sangat sederhana dan kedua belah pihak menyetujuinya," kata Ancelotti dalam konferensi pers dilansir dari BeIN Sports, Kamis (4/1/2024).

“Saya tidak tahu apakah ini akan menjadi masa kerja terakhir saya sebagai pelatih. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi setelah saya selesai di sini. Saya mungkin masih berada di sini pada tahun 2026, tergantung seberapa sukses saya," sambung pria asal Italia itu.

“Saya ingin menjadi pelatih Madrid hingga tahun 2026, dan semoga saya bisa terus berada di sini pada tahun 2027 dan 2028 karena saya ingin bertahan di sini," tandasnya.

Keputusan Madrid memilih memperpanjang kontrak Ancelotti tentu bukan tanpa alasan. Di tangannya, Los Blancos kembali pada jalur kemenangan dan meraih sederet trofi berharga termasuk Liga Champions.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/15/50/1632739/wba-perintahkan-kubrat-pulev-lawan-moses-itauma-untuk-perebutan-gelar-ryu.webp
WBA Perintahkan Kubrat Pulev Lawan Moses Itauma untuk Perebutan Gelar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/22/timnas_jepang_sukses_menaklukkan_bahrain_2_0_pada.jpg
Daftar Negara Asia Lolos Piala Dunia 2026: Jepang Masih Perkasa, Tapi Ada Pendatang Baru!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement