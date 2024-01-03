Carlo Ancelotti Bicara Rapor Paruh Musim Real Madrid: Sejauh Ini Baik

MADRID - Carlo Ancelotti menilai rapor paruh musim Real Madrid sejauh ini baik. Los Blancos disebutnya masih dalam trek yang benar di tiga kompetisi yang diarungi.

Saat ini, sepakbola Eropa terkhusus Spanyol sudah melewati paruh pertama musim 2023-2024. Real Madrid sejauh ini masih bermain dalam empat kompetisi, yakni Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Liga Champions.

Di Liga Spanyol, Madrid saat ini berstatus sebagai pemuncak klasemen dengan perolehan 45 poin. Sedangkan, mereka juga terus melaju di babak gugur Copa del Rey (32 besar), dan Liga Champions (16 besar).

Ancelotti mengatakan, timnya masih berada di ‘trek’ yang benar sejauh ini. Walau demikian, pelatih asal Italia itu berharap Madrid bisa konsisten dan meraih gelar pada akhir musim nanti.

"Kami harus menunggu dan melihat apa yang terjadi musim ini. Kami telah melakukannya dengan baik sejauh ini, tim telah berubah, sedang berubah, dan akan berubah di masa depan,” kata Ancelotti dikutip dari laman resmi Real Madrid, Rabu (3/1/2024).

Seperti yang dituturkan Ancelotti, skuad musim ini masih berstatus fluktuatif. Don Carlo mengatakan, masih banyak talenta muda yang belum dimainkan, termasuk rekrutan musim panas lalu, Arda Guler.