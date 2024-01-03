Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Carlo Ancelotti Janjikan Hasil Positif dari Laga Real Madrid vs Mallorca

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |22:04 WIB
Carlo Ancelotti Janjikan Hasil Positif dari Laga Real Madrid vs Mallorca
Real Madrid dijanjikan meraih hasil positif saat melawan Real Mallorca (Foto: Reuters/Vincent West)
A
A
A

MADRID - Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, menjanjikan hasil positif dalam pertandingan melawan Mallorca di jornada ke-19 Liga Spanyol 2023-2024. Apalagi, seluruh pemain andalannya tersedia di laga tersebut.

Duel Real Madrid vs Mallorca akan berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Kamis 4 Januari 2024 dini hari WIB. Pertandingan itu akan menjadi momentum bagi Los Blancos mempertahankan posisi puncak klasemen.

Alaves vs Real Madrid

Selain itu, Ancelotti menganggap laga mendatang sebagai awal bagi Real Madrid untuk tampil bagus pada tahun ini. Terlebih lagi, banyak pemain andalan yang akan tersedia untuk laga tersebut.

"Tujuan kami adalah membuat awal yang baik di bagian baru musim ini. Kami mendapat kabar baik dalam latihan karena banyak pemain yang kembali,” kata Ancelotti dilansir dari laman resmi Real Madrid, Rabu (3/1/2024).

“Selain itu, mereka yang belum siap juga siap sangat dekat untuk kembali. Vinicius (Junior), (Dani) Carvajal, Arda (Guler), dan (Eduardo) Camavinga akan segera kembali,” sambung pria asal Italia itu.

Halaman:
1 2
      
