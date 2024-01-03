Advertisement
LIGA SPANYOL

Carlo Ancelotti Konfirmasi Bakal Pensiun Setelah Latih Real Madrid

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |20:30 WIB
Carlo Ancelotti Konfirmasi Bakal Pensiun Setelah Latih Real Madrid
Carlo Ancelotti kala menangani Real Madrid. (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID – Pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti, konfirmasi bakal pensiun di Real Madrid. Pelatih berusia 64 tahun itu mengonfirmasi dirinya akan pensiun setelah tugasnya selesai bersama Los Blancos -julukan Real Madrid.

Carlo Ancelotti baru saja menandatangani kontrak baru bersama Real Madrid hingga Juni 2026. Don Carlo -julukan Carlo Ancelotti- sebelumnya kencang dirumorkan akan meninggalkan Santiago Bernabeu.

Carlo Ancelotti

Ancelotti dikabarkan sudah mendapatkan tawaran untuk melatih Tim Nasional (Timnas) Brasil. Namun, dia menolaknya dan memilih Real Madrid. Ancelotti memastikan, Real Madrid akan menjadi tim terakhir yang dilatihnya sebelum pensiun.

“Ya, tapi mungkin tidak (pensiun) pada 2026,” kata Ancelotti, dilansir dari Football Italia, Rabu (3/1/2024).

“Mudah-mudahan saya bisa bertahan hingga 2027 atau 2028. Saya ingin menjadi pelatih dan saya menyukai Madrid,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
