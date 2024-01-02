Arsenal Tumbang di Markas Fulham, Declan Rice Bongkar Penyebab Kekalahan

GELANDANG Arsenal, Declan Rice, bongkar penyebab kekalahan timnya atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Dia menyoroti permasalahan yang menghantui Arsenal.

Menurut Rice, Arsenal sebenarnya bermain bagus hingga tampil dominan. Tapi sayangnya, Arsenal gagal memanfaatkan kondisi itu untuk mencetak gol.

Meski begitu, Rice ogah terpuruk terlalu lama dalam kekalahan ini. Dia memastikan Arsenal akan segera bangkit karena harus melakoni laga-laga penting lain ke depannya.

“Ketika unggul satu gol, kami harus lebih mengontrol. Kami harus saling menuntut lebih banyak,” ujar Declan Rice, dikutip dari BBC, Selasa (2/1/2024).

“Kami harus terus menekan terus maju dan terus maju. Di liga ini, tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan,” lanjutnya.

“Kami mendominasi bola, bermain bagus, tapi sekali lagi tidak bisa mencetak gol. Kami tahu tiga poin akan membawa kami kembali ke puncak, tapi justru harus telan dua kekalahan berturut-turut. Ini saatnya untuk mengatur ulang untuk kami melangkah lagi,” jelas Rice.