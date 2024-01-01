Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Declan Rice Kalem Arsenal Terlempar ke Posisi 4 di Klasemen Liga Inggris 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |12:28 WIB
Declan Rice Kalem Arsenal Terlempar ke Posisi 4 di Klasemen Liga Inggris 2023-2024
Declan Rice kala membela Arsenal. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Gelandang Arsenal, Declan Rice, memilih tetap kalem kala timnya baru saja terlempar ke posisi empat di klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Dia memilih tetap berpikir positif di tengah situasi ini.

Ya, Arsenal semakin menjauh dari puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 usai kalah dari Fulham. Bermain di Stadion Craven Cottage, Minggu (31/12/2023) malam WIB, The Gunners -julukan Arsenal- tumbang dengan skor 1-2.

Fulham vs Arsenal

Arsenal sebenarnya mampu cetak gol lebih dulu lewat Bukayo Saka (5’). Sayangnya, kubu tuan rumah sukses membalikan lewat gol Raul Jimenez (29) dan Bobby De Cordova Reid (59’).

Jelas, ini menjadi hasil yang sangat mengecewakan pastinya bagi Arsenal. Sebab, mereka menelan dua kali kekalahan beruntun setelah sebelumnya dipecundangi West Ham United dengan skor 0-2.

Lantaran rentetan hasil minor itu, Arsenal pun harus terlempar ke posisi empat. Tim berjuluk The Gunners ini mengoleksi 40 poin, sama seperti Manchester City yang ada di posisi tiga. Mereka hanya terpaut dua angka saja dari Liverpool yang berada di puncak.

Rice pun mengakui bahwa ada banyak media yang memprediksi Arsenal akan keluar sebagai juara di musim ini. Hanya saja, dia tidak terlalu ingin ambil pusing terkait hal itu.

Declan Rice juga mengatakan bahwa kini bukan saatnya untuk panik lantaran Arsenal sedang berada di posisi empat. Dia meminta para pemain The Gunners menyikapinya dengan positif guna kembali ke jalur kemenangan.

Halaman:
1 2
      
