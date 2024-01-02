Arsenal Kalah 2 Kali Beruntun di Liga Inggris 2023-2024, Declan Rice: Sulit untuk Diterima!

LONDON – Gelandang Arsenal, Declan Rice, tidak bisa menerima kekalahan yang kembali diderita timnya dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Rice pun meminta rekan-rekannya untuk segera berbenah.

Ya, Arsenal harus menelan kekalahan dari Fulham dalam laga pekan ke-20 Liga Inggris 2023-2024. Laga yang digelar di Stadion Craven Cottage, Minggu 31 Desember 2023 malam WIB itu berakhir dengan skor 1-2.

The Gunners -julukan Arseal- sejatinya mampu cetak gol lebih dulu lewat Bukayo Saka (5’). Tapi, kubu tuan rumah sukses membalikan lewat gol Raul Jimenez (29) dan Bobby De Cordova Reid (59’).

Hasil itu pastinya sangat mengecewakan pastinya bagi Arsenal. Sebab, ini menjadi kekalahan dua kali beruntun mereka di Liga Inggris 2023-2024.

Sebelumnya, Arsenal dipecundangi West Ham United dengan skor 0-2. Terlebih, tim yang dinahkodai Mikel Arteta ini gagal menutup 2023 dengan kemenangan.