HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Asia 2023: Persiapkan Diri Bela Timnas Palestina, Gelandang Bali United Latihan Yoga

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |16:02 WIB
Piala Asia 2023: Persiapkan Diri Bela Timnas Palestina, Gelandang Bali United Latihan Yoga
Mohammed Rashid akan memperkuat Timnas Palestina di Piala Asia 2023 (Foto: Bali United)
A
A
A

KARANGASEM – Gelandang Bali United, Mohammed Rashid, melakukan persiapan mandiri menjelang tampil di Piala Asia 2023 bersama Timnas Palestina. Dia memilih untuk berlatih yoga agar siap secara mental dan juga fisik.

Seperti diketahui, saat ini kompetisi Liga 1 tengah libur hingga awal Februari mendatang untuk mendukung persiapan Timnas Indonesia jelang mentas di Piala Asia 2023. Para pemain yang dipanggil oleh timnas negara mereka masing-masing pun sibuk mempersiapkan diri meski memiliki jeda waktu libur untuk bersantai sejenak.

 

Salah satunya adalah Rashid yang akan berjuang dengan Timnas Palestina di Piala Asia 2024. Dia memanfaatkan waktu liburnya sebaik mungkin dengan menjalani latihan yoga di Sidemen, Karangasem, Bali.

Pemain berusia 28 tahun itu memilih yoga agar dirinya siap secara mental maupun fisik. Sebab menurutnya, hal itu sangat penting dalam persiapannya menuju turnamen empat tahunan tersebut.

 BACA JUGA:

“Tidak ada yang lebih penting daripada siap secara fisik dan mental untuk Piala Asia 2023 bersama Palestina,” kata Rashid dilansir dari laman resmi Bali United, Minggu (31/12/2023).

Rashid sendiri baru akan mulai bergabung dengan Singa Kanaan -julukan Timnas Palestina- pada 1 Januari. Negara Timur Tengah itu tergabung di Grup C Piala Asia 2023 bersama Iran, Uni Emirat Arab dan Hong Kong.

