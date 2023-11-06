4 Negara yang Tawarkan Jadi Kandang Timnas Palestina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Indonesia!

Timnas Palestina akan menghadapi Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram/Footballpalestine)

EMPAT negara yang tawarkan jadi kandang Timnas Palestina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan menjadi pembahasan kali ini. Indonesia menjadi salah satu yang menawarkan diri untuk menjadi kandang Timnas Palestina.

Seperti diketahui, sebelumnya Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan komitmen serta solidaritas penuh sepakbola Indonesia kepada Palestina. Erick Thohir pun menawarkan secara terbuka kepada federasi sepakbola Palestina untuk berlaga di Indonesia sebagai kandang mereka.

Namun, Federasi Sepakbola Palestina memutuskan untuk memilih Kuwait sebagai markas sementara timnas mereka. Dilansir dari laman makanbola, Senin (6/11/2023), Kuwait dipilih sebagai kandang Timnas Palestina karena faktor jarak yang lebih dekat.

Kali ini Okezone.com akan membahas empat negara yang menawarkan diri jadi kandang Timnas Palestina di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa saja? berikut daftarnya.

4. Malaysia

Malaysia menawarkan stadion mereka kepada Palestina untuk dipakai menggelar salah satu laga kandang Ronde Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yang juga merupakan perebutan tiket ke Piala Asia 2027. Hal ini diterangkan oleh Menteri Belia dan Sukan Malaysia, Adam Adli Abd Halim.

"Kami telah mengontak Kedutaan Palestina dan membuat tawaran bagi menganjurkan pertandingan di antara Palestina dan Australia di Stadion Bola Sepak Kuala Lumpur, Cheras, pada bulan depan," kata Adam melalui akun media sosialnya.