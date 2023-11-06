Respons PSSI-nya Palestina saat Ditawarkan Erick Thohir Main di Indonesia untuk Laga Kandang Kualifikasi Piala Dunia 2026

PSSI tawarkan Indonesia sebagai markas Timnas Palestina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

RESPONS PSSI-nya Palestina (PFA) saat ditawarkan Erick Thohir main di Indonesia untuk laga kandang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Bulan ini, Timnas Palestina dijadwalkan bertandang ke markas Lebanon pada 16 November 2023 dan menjamu Australia (21 November 2023) di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Untuk laga kandang kontra Palestina, PFA sempat dibuat pusing. Sebab, Mohammed Rashid dan kawan-kawan tak bisa menggelar laga kandang di Palestina, imbas invansi yang dilakukan zionis Israel kepada negara mereka.

(Momen Timnas Palestina saat bersua Timnas Indonesia pada Juni 2023. (Foto: PSSI)

Melihat kondisi di atas, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menawarkan kepada Palestina agar laga kandang Timnas Palestina kontra Australia digelar di Indonesia. Tak hanya venue, Erick Thohir juga menyiapkan kebutuhkan Timnas Palestina lain seperti akomodasi.

“Kami menawarkan Indonesia sebagai kandang bagi Palestina saat mereka memainkan laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia bulan ini. Kandang kami kandang Palestina juga," kata Erick Thohir mengutip dari laman resmi PSSI.

Lantas, apa respons PFA setelah mendapatkan penawaran di atas? Melalui sang wakil presiden Susan Shalabi, PFA mengucapkan terima kasih atas kebaikan PSSI.

Hal itu diungkapkan Susan Shalabi dalam surat elektronik yang dikirimkan kepada Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Ia mengatakan, penawaran yang dilemparkan PSSI merupakan bentuk kepedulian Indonesia kepada Palestina.