Hasil Tottenham Hotspur vs Bournemouth di Liga Inggris 2023-2024: Son Heung-min Cetak Gol, The Lilywhites Menang 3-1

LONDON – Tottenham Hotspur memetik kemenangan saat menjamu Bournemouth di pekan ke-20 Liga Inggris 2023-2024. Bermain di Tottenham Hotspur Stadium, tim asuhan Ange Postecoglou itu menang dengan skor meyakinkan, yakni 3-1 atas tim tamu.

Kemenangan atas Bournemouth membuat Tottenham makin mendekati posisi empat besar. Tepatnya kini tim berjuluk The Lilywhites itu berada di peringkat kelima dengan 39 poin, beda satu angka saja dari Arsenal yang menguasai posisi keempat.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Tottenham tampil menekan sejak pertama. Tak heran pendukung tim tuan rumah langsung bergemuruh di menit kesembilan karena Tottenham sukses unggul lebih dulu berkat gol Pape Matar Sarr.

Skor 1-0 nyatanya bertahan hingga babak pertama berakhir. Baru di babak kedua Tottenham kembali menggila.

Pada menit 71, giliran Son Heung-min yang mencatatkan namanya di papan skor. Lalu Richarlison pun juga ikut menyumbang gol di menit 80.

Sementara itu, Bournemouth sempat mencetak gol penghibur di menit 84. Adalah Alex Scott yang mampu menjebol gawang Tottenham di laga tersebut.