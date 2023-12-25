Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kutukan Arsenal yang Selalu Gagal Juara Liga Inggris Tiap Kali Pimpin Klasemen saat Natal

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |02:10 WIB
Kutukan Arsenal yang Selalu Gagal Juara Liga Inggris Tiap Kali Pimpin Klasemen saat Natal
Para pemain Arsenal kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

KUTUKAN Arsenal yang selalu gagal juara Liga Inggris tiap kali pimpin klasemen saat Natal akan diulas dalam artikel ini. Diketahui, Arsenal kini sedang bertengger di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 hingga pekan ke-18.

Arsenal total sudah mengemas 40 poin dari 18 laga yang telah dijalani. Satu poin tambahan didapat klub berjuluk The Gunners itu pada akhir pekan lalu usai menahan imbang Liverpool dengan skor 1-1 di Stadion Anfield, pada Minggu 25 Desember 2023.

Arsenal

Dalam laga itu, Arsenal berhasil sudah berhasil mengejutkan tim tuan rumah di awal laga lewat gol cepat Gabriel Magalhaes pada menit ke-4. Tetapi kemudian, Liverpool menyamakan kedudukan pada menit ke-29 lewat aksi Mohamed Salah.

Tentunya, ini jadi raihan positif bagi Arsenal jelang Natal. Tetapi ternyata, pasukan Mikel Arteta tetap harus waspada dalam perebutan gelar juara Liga Inggris 2023-2024, meski kini sedang memimpin klasemen.

Pasalnya, Arsenal ternyata punya kutukan kala pimpin klasemen saat Natal. Dilansir dari Talksport, Senin (25/12/2023), setidaknya dalam lima kesempatan terakhir Arsenal gagal selalu gagal juara kala memimpin klasemen saat Natal.

Kesempatan teranyar terjadi pada musim lalu. Arsenal yang berhasil berada di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023 saat Natal, justru harus gigit jari di akhir musim. Pasalnya, mereka akhirnya harus puas hanya menjadi runner-up. Mereka tersalip Manchester City yang akhirnya jadi kampiun.

Halaman:
1 2
      
