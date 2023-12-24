Disebut Bakal Gabung Arsenal, Cristiano Ronaldo Malah Tertawa

RIYADH – Megabintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo terlihat hadir di Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi untuk menyaksikan pertarungan tinju antara Anthony Joshua vs Otto Walin dan Joseph Parker vs Deontay Wilder. Dalam momen tersebut, sang promotor tinju, Frank Warren secara mengejutkan mengumumkan Cristiano Ronaldo akan segera gabung Arsenal.

Ya, Ronaldo sempat terlihat duduk bersama dengan promotor tinju ternama Frank Warren. Mereka terlihat asyik berbincang dan ketika kamera menyoroti mereka, secara tiba-tiba Warren mengatakan Ronaldo akan segera kembali ke Liga Inggris dengan bermain bersama Arsenal.

BACA JUGA: Intip Momen Akrab Conor McGregor dan Cristiano Ronaldo Nonton Duel Tinju Anthony Joshua vs Otto Wallin

“Dia (Cristiano Ronaldo) telah menandatangani kontrak dengan Arsenal,” canda Warren, dikutip dari Sportbible, Minggu (24/12/2023).

Mendengar candaan itu, Ronaldo pun langsung tertawa. Ya, tentu perkataan Warren bahwa Ronaldo akan bergabung dengan Arsenal merupakan canda semata.

Warren sengaja melakukan itu ketika kamera tiba-tiba menyoroti dirinya yang sedang asyik mengobrol dengan Ronaldo. Jadi, harapan fans Ronaldo untuk melihat kembali sang idol bermain di Liga Inggris sejauh ini jelas takkan terwujud.

Terlebih Ronaldo masih memiliki kontrak dengan Al Nassr hingga akhir musim panas 2025. Ronaldo pun sudah tua, yakni berusia 38 tahun, jadi rasanya sulit melihat CR7 mencoba kembali ke kompetisi yang lebih kompetitif seperti Liga Inggris.