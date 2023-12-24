Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Andai Terpilih Jadi Wakil Rakyat Jakarta, Caleg Perindo Dina Masyusin Dorong Pembenahan Lapangan Sepakbola di Setiap Kampung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |21:19 WIB
Andai Terpilih Jadi Wakil Rakyat Jakarta, Caleg Perindo Dina Masyusin Dorong Pembenahan Lapangan Sepakbola di Setiap Kampung
Caleg Perindo Dina Maysusin gelar turnamen sepakbola untuk bangun kedekatan emosional dengan masyarakat. (Foto: Andri Bagus/MPI)
JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) DPRD DKI dari Partai Perindo Dapil 9 Nomor Urut 1, Dina Masyusin, berjanji akan mendorong program pembenahan lapangan sepakbola di setiap kampung. Ia menilai program itu penting untuk masyarakat agar dapat berolahraga dan kegiatan lainnya.

Hal itu setelah Dina Masyusin melihat kondisi Lapangan Jaka Miring, Kalideres, Jakarta Barat. Dia menilai lapangan itu kurang memadai, tetapi masyarakat membutuhkannya untuk tempat berolahraga.

Dina Masyusin mengatakan saat turun langsung ke masyarakat akan mengetahui apa yang mereka butuhkan. Dia nilai fasilitas olahraga berkualitas adalah salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi.

"Ya, artinya dengan sering turun ke masyarakat kami pun melihat permasalahan yang ada,"kata kata Dina Masyusin di Jakarta, Minggu (24/12/2023).

Caleg Perindo Dina Masyusin gelar turnamen sepakbola (Andri Bagus/MPI)

Dina Masyudin mengatakan akan mendong perbaikan Lapangan Jaka Miring setelah menjadi wakil rakyat. Sebab, dia nilai lapangan itu kondisi kurang layak.

