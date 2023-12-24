Bangun Kedekatan Emosional dengan Masyarakat, Caleg Perindo Dina Masyusin Gelar Turnamen Sepakbola

Caleg Perindo Dina Maysusin gelar turnamen sepakbola untuk bangun kedekatan emosional dengan masyarakat. (Foto: Andri Bagus/MPI)

JAKARTA - Berbagai cara dilakukan Calon Legislatif (Caleg) DPRD DKI dari Partai Perindo Dapil 9 Nomor Urut 1, Dina Masyusin, untuk bisa membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Salah satunya dengan menggelar turnamen sepakbola.

Dina Masyusin mengatakan sangat senang turnamen sepakbola y yang digelar di Lapangan Jaka Miring, Kalideres telah berjalan lancar. Para pesertapun cukup sportif dalam ajang sepakbola itu dengan menunjukkan permainan terbaiknya.

Turnamen sepakbola yang digagas Dina Masyusin pun diikuti oleh 27 tim. Mereka bertanding memperebutkan trofi dan dam uang pembinaan sejak 23-24 Desember 2023.

"Hari ini adalah agenda turnamen sepak bola. Ini antar kampung sekaligus berdayakan pemuda," kata Dina di Jakarta, Minggu (25/12/2023).

"Kami mengajak masyarakat berolahraga sekaligus melakukan sosialisasi Partai Perindo mendukung Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD," tambahnya.