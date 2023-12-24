Hasil Inter Milan vs Lecce di Liga Italia 2023-2024: Diwarnai Kartu Merah, Nerazzurri Menang 2 Gol Tanpa Balas

HASIL Inter Milan vs Lecce di Liga Italia 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Nerazzurri -julukan Inter Milan- sukses menang 2 gol tanpa balas.

Laga Inter Milan vs Lecce digelar di Stadion Giuseppe Meazza, Minggu (24/12/2023) dini hari WIB. Gol Inter Milan dicetak oleh Yann Aurel Bisseck (43’) dan Nicolo Barella (78’). Lecce sendiri harus bermain dengan 10 orang saja karena Lameck Banna dikartu merah wasit.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Inter mencoba membangun serangan sejak awal laga. Tetapi, usaha mereka masih nihil hasil. Masalah penyelesaian akhir jadi penyebab utama Inter tak kunjung bisa membuka keunggulan.

Lecce pun tak tinggal diam. Mereka sesekali melepaskan serangan berbahaya ke gawang Inter Milan. Tetapi senasib, mereka juga tak bisa mencetak gol.

Setelah mendominasi penguasaan bola dalam laga ini, Inter Milan akhirnya bisa membuka keunggulan. Tepatnya di menit ke-43, Inter menjebol gawang tim tamunya lewat aksi Yann Aurel Bisseck yang memanfaatkan umpan dari Hakan Calhanoglu.

Setelah itu tak ada gol lain yang tercipta. Inter pun mempertahankan keunggulannya dengan skor 1-0 hingga turun minum.