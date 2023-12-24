Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Inter Milan vs Lecce di Liga Italia 2023-2024: Diwarnai Kartu Merah, Nerazzurri Menang 2 Gol Tanpa Balas

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |02:13 WIB
Hasil Inter Milan vs Lecce di Liga Italia 2023-2024: Diwarnai Kartu Merah, Nerazzurri Menang 2 Gol Tanpa Balas
Laga Inter Milan vs Lecce di Liga Italia 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL Inter Milan vs Lecce di Liga Italia 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Nerazzurri -julukan Inter Milan- sukses menang 2 gol tanpa balas.

Laga Inter Milan vs Lecce digelar di Stadion Giuseppe Meazza, Minggu (24/12/2023) dini hari WIB. Gol Inter Milan dicetak oleh Yann Aurel Bisseck (43’) dan Nicolo Barella (78’). Lecce sendiri harus bermain dengan 10 orang saja karena Lameck Banna dikartu merah wasit.

Inter Milan vs Lecce

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Inter mencoba membangun serangan sejak awal laga. Tetapi, usaha mereka masih nihil hasil. Masalah penyelesaian akhir jadi penyebab utama Inter tak kunjung bisa membuka keunggulan.

Lecce pun tak tinggal diam. Mereka sesekali melepaskan serangan berbahaya ke gawang Inter Milan. Tetapi senasib, mereka juga tak bisa mencetak gol.

Setelah mendominasi penguasaan bola dalam laga ini, Inter Milan akhirnya bisa membuka keunggulan. Tepatnya di menit ke-43, Inter menjebol gawang tim tamunya lewat aksi Yann Aurel Bisseck yang memanfaatkan umpan dari Hakan Calhanoglu.

Setelah itu tak ada gol lain yang tercipta. Inter pun mempertahankan keunggulannya dengan skor 1-0 hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662839/hasil-lengkap-liga-inggris-liverpool-gagal-menang-man-city-ditahan-chelsea-ctf.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Liverpool Gagal Menang, Man City Ditahan Chelsea
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/22/pelatih_manchester_united_ruben_amorim.jpg
Ruben Amorim Dipecat Man United, Kantongi Pesangon Rp216 Miliar!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement