HOME BOLA LIGA ITALIA

Absen di Laga Inter Milan vs Lecce, Lautaro Martinez Kecewa Berat

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |19:05 WIB
Absen di Laga Inter Milan vs Lecce, Lautaro Martinez Kecewa Berat
Lautaro Martinez menderita cedera dan absen saat Inter Milan hadapi Lecce (Foto: REUTERS)
A
A
A

ABSEN di laga Inter Milan vs Lecce, Lautaro Martinez mengaku kecewa berat. Pertandingan lanjutan Liga Italia 2023-2024 itu akan digelar di San Siro pada Minggu (24/12/2023) dini hari WIB.

Lautaro Martinez menderita cedera paha pada saat Inter Milan dikalahkan Bologna di Coppa Italia pada Kamis (21/12/2023) dini hari WIB. Jadi, sang striker asal Argentina itu harus menepi untuk sementara waktu.

Lautaro Martinez

Lautaro Martinez mengatakan kenyataan pahit itu harus diterimanya. Dia mengakui memang selalu turun laga dan pada akhirnya harus beristirahat dengan adanya cedera itu.

"Setelah penampilan berturut-turut, sayangnya saya terpaksa berhenti," kata Lautaro Martinez dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (23/12/2023).

Pemain berusia 26 tahun itu mengatakan tidak rela timnya turun laga tanpanya. Sebab, dia ingin selalu berkontribusi buat Inter Milan dalam berbagai laga.

Halaman:
1 2
      
