Jadwal Liga Inggris 2023-2024 Malam Ini: West Ham United vs Manchester United hingga Liverpoool vs Arsenal

BERIKUT adalah jadwal Liga Inggris 2023-2024 malam ini. Sebanyak enam pertndingan akan digelar pada Sabtu (23/12/2023) hingga Minggu 24 Desember dini hari WIB.

Manchester United akan menghadapi West Ham United pukul 19.30 WIB. Kemenangan menjadi hal wajib bagi Setan Merah menyusul hasil kurang memuaskan di beberapa laga terakhir.

Pasukan Erik ten Hag hanya bermain imbang 0-0 kontra Liverpool di pekan ke-17 kemarin. Sementara di level Eropa, kekalahan 0-1 dari Bayern Munich sekaligus membuat Manchester Merah gagal lolos dari fase grup Liga Champions 2023-2024.

Untuk itu, Bruno Fernandes dan rekan-rekan dipastikan bakal tampil maksimal malam nanti. Laga kontra West Ham bisa jadi momentum kebangkitan Manchester United.

BACA JUGA: Imbangi Liverpool Bikin Manchester United Pede Hadapi West Ham United

Selain itu, salah satu bigmatch akan tersaji yakni antara Liverpool vs Arsenal. The Gunners -julukan Arsenal- akan bertamu ke Anfield Stadium pada Minggu 24 Desember 2023 pukul 00.30 WIB.

Sayangnya, kabar buruk melanda The Reds -julukan Liverpool- jelang laga tersebut. Mereka harus tampil tanpa salah satu pemain andalan, Mohamed Salah yang absen karena cedera.