Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jadwal Liga Inggris 2023-2024 Malam Ini: West Ham United vs Manchester United hingga Liverpoool vs Arsenal

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |11:51 WIB
Jadwal Liga Inggris 2023-2024 Malam Ini: West Ham United vs Manchester United hingga Liverpoool vs Arsenal
Liverpool akan menjamu Arsenal di Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Premier League)
A
A
A

BERIKUT adalah jadwal Liga Inggris 2023-2024 malam ini. Sebanyak enam pertndingan akan digelar pada Sabtu (23/12/2023) hingga Minggu 24 Desember dini hari WIB.

Manchester United akan menghadapi West Ham United pukul 19.30 WIB. Kemenangan menjadi hal wajib bagi Setan Merah menyusul hasil kurang memuaskan di beberapa laga terakhir.

Pasukan Erik ten Hag hanya bermain imbang 0-0 kontra Liverpool di pekan ke-17 kemarin. Sementara di level Eropa, kekalahan 0-1 dari Bayern Munich sekaligus membuat Manchester Merah gagal lolos dari fase grup Liga Champions 2023-2024.

Untuk itu, Bruno Fernandes dan rekan-rekan dipastikan bakal tampil maksimal malam nanti. Laga kontra West Ham bisa jadi momentum kebangkitan Manchester United.

Selain itu, salah satu bigmatch akan tersaji yakni antara Liverpool vs Arsenal. The Gunners -julukan Arsenal- akan bertamu ke Anfield Stadium pada Minggu 24 Desember 2023 pukul 00.30 WIB.

Sayangnya, kabar buruk melanda The Reds -julukan Liverpool- jelang laga tersebut. Mereka harus tampil tanpa salah satu pemain andalan, Mohamed Salah yang absen karena cedera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/50/1662937/tyson-fury-comeback-lagi-gypsy-king-kembali-naik-ring-di-tahun-2026-kaz.webp
Tyson Fury Comeback Lagi, Gypsy King Kembali Naik Ring di Tahun 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/pembalap_aprilia_racing_marco_bezzecchi.jpg
Aprilia Racing Pede Juara MotoGP 2026, Bezzecchi Justru Ragu
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement