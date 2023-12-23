Imbangi Liverpool Bikin Manchester United Pede Hadapi West Ham United

MANCHESTER - Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, mengatakan timnya dalam kepercayaan diri yang tinggi jelang menghadapi West Ham United. Hal itu tak luput dari keberhasilan mereka menahan imbang Liverpool pada pekan lalu di Liga Inggris 2023-2024.

Man United akan menghadapi West Ham dalam pekan ke-18 Liga Inggris 2023-2024. Iblis Merah bertandang ke Stadium of London, London, Sabtu (23/12/2023) pukul 19.30 WIB.

Laga ini menjadi penting bagi kedua kesebelasan guna mempertegas posisi mereka di papan klasemen. Pasalnya, Man United saat ini berada di posisi tujuh dengan koleksi 28 poin, unggul satu angka saja dari West Ham yang menempati urutan sembilan.

Menatap laga tersebut, ten Hag optimistis anak asuhnya bisa meraih hasil positif setelah mampu menahan imbang Liverpool. Pelatih asal Belanda itu menilai hasil satu poin tersebut membuat para pemain Man United percaya diri karena semakin yakin bisa bersaing dengan tim kuat Liga Inggris musim ini.

“Dengan hasil bagus dari Liverpool memberikan kepercayaan diri tim bahwa kami bisa bersaing dengan tim-tim terbaik di liga ini, dan sekarang kami harus maju,” kata ten Hag, dikutip dari situs resmi Man United, Sabtu (23/12/2023).

“Kami harus mengambil langkah selanjutnya dan menuntut lebih banyak dari satu sama lain untuk membuat langkah maju,” sambung pria berusia 53 tahun itu.