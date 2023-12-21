Manchester United, Bayern Munich, hingga Atletico Madrid Kompak Tolak European Super League

KLUB-klub besar Eropa mulai kompak menolak untuk ambil bagian dari proyek European Super League. Sejauh ini Manchester United, Bayern Munich, hingga Atletico Madrid menyatakan ogah untuk bermain di Liga Super Eropa yang didukung Real Madrid dan Barcelona.

Wacana Liga Super Eropa kembali bergema usai Pengadilan Uni Eropa (ECJ) mengeluarkan pernyataan yang menguatkan klub-klub penggagas Liga Super Eropa di mata hukum. Ya, UEFA dan FIFA dinyatakan bersalah karena menentang adanya Liga Super Eropa.

ECJ menyatakan UEFA dan FIFA tidak berhak memberi sanksi ataupun melarang klub-klub membelot ke Liga Super Eropa. Hal ini turut menuai tanggapan keras dari trio raksasa Eropa.

Man United terang-terangan menyatakan ogah ikutserta dalam Liga Super Eropa. Begitu pula dengan Atletico Madrid.

“Posisi kami tidak berubah. Kami tetap berkomitmen penuh untuk berpartisipasi dalam kompetisi UEFA, dan menjalin kerja sama positif dengan UEFA, Liga Inggris, dan sesama klub melalui Asosiasi Kompetisi Eropa untuk kelanjutan pengembangan sepak bola Eropa,” tulis rilis resmi Man United, Kamis (21/12/2023).

“Keluarga sepak bola Eropa tidak menginginkan Liga Super Eropa. Jerman, Prancis, Inggris, Italia, Spanyol (kecuali Real Madrid dan Barcelona), dan lainnya tidak menginginkan Liga Super,” tulis rilis Atletico Madrid.