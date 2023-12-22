Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

European Super League Usung Format Baru: Diikuti 64 Klub, Dibagi ke 3 Kasta!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |09:37 WIB
European Super League Usung Format Baru: Diikuti 64 Klub, Dibagi ke 3 Kasta!
Berikut format baru European Super League. (Foto: Reuters)
A
A
A

GAMBARAN format European Super League akan diulas dalam artikel ini. Ada format baru yang diumumkan sehingga bakal berbeda dengan saat pertama kali diwacanakan. European Super League atau Liga Super Eropa kini rencananya akan diikuti 64 tim yang dibagi ke tiga kasta.

Diketahui, wacana digelarnya European Super League sudah muncul sejak 2021. Awalnya, kompetisi tersebut akan dimainkan oleh 16 tim, di mana 11 di antaranya adalah klub yang memprakarsai kompetisi berformat liga tersebut.

European Super League

Seluruh tim nantinya akan meninggalkan liga domestik asal negara mereka serta kompetisi-kompetisi di bawah payung UEFA dan FIFA. Namun, tampaknya banyak perubahan pada format Liga Super Eropa yang kini digaungkan.

Dari yang semula hanya 16 tim, European Super League kini bisa diikuti 64 tim. Hal ini dibeberkan jurnalis pakar transfer, Fabrizio Romano, di akun Twitter/X resminya.

Sebanyak 64 peserta di European Super League ini akan dibagi ke tiga kasta. Adapun tiga kasta itu dinamakan divisi Bintang untuk tingkat teratas, divisi Emas untuk kasta kedua, dan divisi Biru untuk level ketiga.

Halaman:
1 2
      
