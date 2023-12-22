Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Klub Pertama yang Tertarik Gabung Real Madrid dan Barcelona di European Super League

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |17:44 WIB
Ini Klub Pertama yang Tertarik Gabung Real Madrid dan Barcelona di European Super League
Sebelumnya ada 12 tim yang mendukung Super League, tapi kini tinggal Real Madrid dan Barcelona. (Foto: Reuters)
A
A
A

BANYAK Tim papan atas Eropa menyuarakan penolakan terhadap European Super League. Di tengah banyaknya penolakan itu, Napoli justru dikabarkan tertarik bergabung dengan Real Madrid dan Barcelona untuk ikut serta di kompetisi Liga Super Eropa tersebut.

Seperti yang diketahui, FIFA dan UEFA dipastikan kalah dalam persidangan Pengadilan Eropa terkait kasus European Super League. Hal itu berarti tim-tim yang mendukung digelarnya turnamen itu telah mendapatkan lampu hijau dari Pengadilan Eropa untuk menggelar Liga Super Eropa tersebut.

Pengadilan Eropa pun menegaskan FIFA dan UEFA tidak bisa memberikan sanksi kepada klub yang berpartisipasi dalam kompetisi alternatif seperti halnya Liga Super Eropa. Sebab Pengadilan Eropa menilai UEFA tidak memiliki kontrol eksklusif atas sepakbola.

Pengadilan Eropa menegaskan klub berhak menentukan masa depannya sendiri, termasuk menciptakan kompetisi lain. Pengadilan Eropa pun berharap tidak ada diskriminasi dari pihak UEFA maupun FIFA atas tim yang berpartisipasi di turnamen seperti European Super League.

UEFA vs European Super League

Menariknya, setelah pengumuman itu banyak tim besar Eropa yang justru menyatakan sikap menolak kehadiran European Super League. Sebut saja seperti Manchester United, Bayern Munich, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain (PSG), dan masih banyak lagi.

Disaat tim-tim besar menolak, Napoli justru dikabarkan tertarik untuk ikut dalam proyek Liga Super Eropa. Menurut laporan dari Sportbible, Jumat (22/12/2023), Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis terbuka untuk ikut serta di European Super League.

Halaman:
1 2
      
