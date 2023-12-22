Jelang Manchester City vs Fluminense di Final Piala Dunia Antarklub 2023, Guardiola: Rencana Selanjutnya Adalah Tidur!

JEDDAH – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, menatap laga final Piala Dunia Antarklub 2023 melawan Fluminense. Dia menyebut rencana timnya kini adalah tidur karena Man City membutuhkan istirahat guna tampil prima.

Ya, Man City berhasil melangkah dengan mudah ke partai final Piala Dunia Antarklub 2023. Kepastian itu didapat usai sukses menggilas tim Asia, Urawa Reds, di semifinal tiga gol tanpa balas.

Pertemuan itu berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, pada Rabu 20 Desember 2023 dini hari WIB. Mateo Kovacic dan Bernardo Silva menjadi penghias gol Man City di menit ke-52 dan 59 usai dapat hadiah gol bunuh diri dari Marius Høibråten di menit ke-45+1.

Di final, The Citizens-julukan Man City- akan berhadapan melawan tim asal Brasil, Fluminense, pada Sabtu 23 Desember 2023 dini hari WIB di lokasi yang sama. Pelatih Man City, Pep Guardiola, pun membeberkan rencana selanjutnya yang akan dia terapkan kepada tim di partai puncak nanti.

Pep mengatakan dia hanya akan menyuruh pemainnya tidur. Pasalnya, saat ini skuadnya hanya butuh energi yang didapat dengan istirahat cukup sebelum laga.

"Rencananya adalah tidur, tidur dan tidur! Ini adalah rencana kami," ungkap pelatih berkepala plontos itu dalam rilis resmi klub, Jumat (22/12/2023).