Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Fakta Manchester City Juara Piala Dunia Antarklub 2023, Nomor 1 Trofi Kelima The Citizens Tahun Ini!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |08:05 WIB
5 Fakta Manchester City Juara Piala Dunia Antarklub 2023, Nomor 1 Trofi Kelima The Citizens Tahun Ini!
Lima fakta tercipta usai Manchester City juara Piala Dunia Antarklub 2023 (Foto: Reuters/Osama Abd El Naby)
A
A
A

SEBANYAK 5 fakta Manchester City juara Piala Dunia Antarklub 2023 akan diulas Okezone. The Citizens -julukan Manchester City- sukses menjuarai Piala Dunia Klub 2023 usai mengalahkan Fluminense dengan skor telak 4-0 di partai final.

Pertandingan tersebut berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, pada Sabtu (23/12/2023) dini hari WIB. Gol-gol kemenangan The Citizens dicetak oleh Julian Alvarez (1', 88'), gol bunuh diri Nino (27'), dan Phil Foden (72').

Manchester City juara Piala Dunia Antarklub 2023 (Foto: Reuters/Amr Abdallah Dalsh)

Kemenangan besar atas klub Brasil itu membuat Manchester City keluar sebagai kampiun. Menariknya, ada 5 fakta pasukan Josep Guardiola tersebut jadi juara Piala Dunia Antarklub 2023. Apa saja?

Berikut 5 Fakta Manchester City Juara Piala Dunia Antarklub 2023:

5. Trofi Pertama Manchester City di Piala Dunia Antarklub

Manchester City menjalani debutnya di Piala Dunia Antarklub pada edisi 2023 ini. Meski pertama kali tampil di ajang tersebut, The Citizens langsung jadi juara Piala Dunia Antarklub 2023. Dengan begitu, ini jadi trofi pertama The Citizens di Piala Dunia Antarklub.

4. Josep Guardiola Jadi Pelatih Pertama yang Raih 4 Trofi Piala Dunia Antarklub

Pep Guardiola juara Piala Dunia Antarklub dengan tiga klub berbeda (Foto: Reuters/Amr Abdallah Dalsh)

Josep Guardiola menjadi pelatih pertama yang meraih empat trofi Piala Dunia Antarklub. Sebelum membawa Manchester City juara Piala Dunia Antarklub 2023, pelatih asal Spanyol itu merebut trofi yang sama bersama Barcelona (2009, 2011) dan Bayern Munich (2013).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/51/2943845/juarai-piala-dunia-antarklub-2023-pep-guardiola-bangga-bawa-man-city-raih-quintuple-1TQuBVNjuW.JPG
Juarai Piala Dunia Antarklub 2023, Pep Guardiola Bangga Bawa Man City Raih Quintuple
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/51/2943784/pep-guardiola-cetak-sejarah-usai-bawa-manchester-city-juara-piala-dunia-antarklub-2023-K0Yyc1qHNL.JPG
Pep Guardiola Cetak Sejarah Usai Bawa Manchester City Juara Piala Dunia Antarklub 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/51/2943768/daftar-pemenang-penghargaan-di-final-piala-dunia-antarklub-2023-bintang-manchester-city-rodri-pemain-terbaik-ODSR9tdmnR.JPG
Daftar Pemenang Penghargaan di Final Piala Dunia Antarklub 2023: Bintang Manchester City Rodri Pemain Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/51/2943753/hasil-manchester-city-vs-fluminense-di-final-piala-dunia-antarklub-2023-menang-4-0-the-citizens-juara-G5nPwIJoQr.jpg
Hasil Manchester City vs Fluminense di Final Piala Dunia Antarklub 2023: Menang 4-0, The Citizens Juara!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/11/1662673/hasil-lengkap-liga-inggris-arsenal-start-mulus-sikat-bournemouth-32-gga.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Arsenal Start Mulus, Sikat Bournemouth 3-2Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/psim_yogyakarta_menaklukkan_semen_padang_1_0_pada.jpg
Hasil PSIM Yogyakarta vs Semen Padang di Super League: Tuan Rumah Menang Dramatis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement