5 Fakta Manchester City Juara Piala Dunia Antarklub 2023, Nomor 1 Trofi Kelima The Citizens Tahun Ini!

SEBANYAK 5 fakta Manchester City juara Piala Dunia Antarklub 2023 akan diulas Okezone. The Citizens -julukan Manchester City- sukses menjuarai Piala Dunia Klub 2023 usai mengalahkan Fluminense dengan skor telak 4-0 di partai final.

Pertandingan tersebut berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, pada Sabtu (23/12/2023) dini hari WIB. Gol-gol kemenangan The Citizens dicetak oleh Julian Alvarez (1', 88'), gol bunuh diri Nino (27'), dan Phil Foden (72').

Kemenangan besar atas klub Brasil itu membuat Manchester City keluar sebagai kampiun. Menariknya, ada 5 fakta pasukan Josep Guardiola tersebut jadi juara Piala Dunia Antarklub 2023. Apa saja?

Berikut 5 Fakta Manchester City Juara Piala Dunia Antarklub 2023:

5. Trofi Pertama Manchester City di Piala Dunia Antarklub

Manchester City menjalani debutnya di Piala Dunia Antarklub pada edisi 2023 ini. Meski pertama kali tampil di ajang tersebut, The Citizens langsung jadi juara Piala Dunia Antarklub 2023. Dengan begitu, ini jadi trofi pertama The Citizens di Piala Dunia Antarklub.

4. Josep Guardiola Jadi Pelatih Pertama yang Raih 4 Trofi Piala Dunia Antarklub

Josep Guardiola menjadi pelatih pertama yang meraih empat trofi Piala Dunia Antarklub. Sebelum membawa Manchester City juara Piala Dunia Antarklub 2023, pelatih asal Spanyol itu merebut trofi yang sama bersama Barcelona (2009, 2011) dan Bayern Munich (2013).