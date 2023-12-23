Pep Guardiola Cetak Sejarah Usai Bawa Manchester City Juara Piala Dunia Antarklub 2023

JEDDAH - Pep Guardiola mencetak sejarah usai membawa Manchester City juara Piala Dunia Antarklub 2023. Dia menjadi pelatih pertama yang sanggup juara turnamen itu sebanyak empat kali dengan tiga klub berbeda.

Man City meraih gelar juara usai menghajar Fluminense dengan skor 4-0 di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Sabtu (23/12/2023) dini hari WIB. Empat gol kemenangan itu dicetak lewat brace Julian Alvarez (1’, 88’), gol bunuh diri Nino (27’), serta gol Phil Foden (72’).

Hasil ini sekaligus membawa Guardiola tercatat sebagai pelatih pertama yang sukses membawa Man City meraih gelar juara Piala Dunia Antarklub. Selain itu, trofi ini sekaligus menjadi trofi keempat pelatih asal Spanyol tersebut.

Di mana, Guardiola menjadi pelatih pertama yang mencetak empat trofi Piala Dunia Antarklub. Sebelumnya, dia meraih trofi itu saat bersama Barcelona di musim 2009 dan 2011, dan Bayern Munchen pada musim 2013.

Bahkan hebatnya, Guardiola sekarang telah meraih semua trofi yang tersedia bersama Man City. Tambahan koleksi trofi Piala Dunia Antarklub 2023 ini juga sekaligus menjadi trofi ke-37 buatnya di sepanjang karier.