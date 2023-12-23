Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Pemenang Penghargaan di Final Piala Dunia Antarklub 2023: Bintang Manchester City Rodri Pemain Terbaik!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |07:07 WIB
Daftar Pemenang Penghargaan di Final Piala Dunia Antarklub 2023: Bintang Manchester City Rodri Pemain Terbaik!
Phil Foden memegang trofi Piala Dunia Antarklub 2023 usai Manchester City keluar sebagai juara (Foto: Reuters/Amr Abdallah Dalsh)
A
A
A

DAFTAR pemenang penghargaan di final Piala Dunia Antarklub 2023 sudah diketahui. Salah satunya, bintang Manchester City, Rodrigo Hernandez Cascante alias dikenal sebagai Rodri, terpilih jadi pemain terbaik Piala Dunia Antarklub 2023.

Sebagaimana diketahui, The Citizens sukses menjuarai Piala Dunia Klub 2023. Kepastian itu didapat pasukan Josep Guardiola tersebut usai mengalahkan Fluminense dengan skor telak 4-0 di partai final.

Manchester City

Pertandingan Manchester City vs Fluminense berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, pada Sabtu (23/12/2023) dini hari WIB. Gol-gol kemenangan The Citizens dicetak oleh Julian Alvarez (1', 88'), gol bunuh diri Nino (27'), dan Phil Foden (72').

Kemenangan tersebut membuat Manchester City keluar sebagai kampiun Piala Dunia Antarklub 2023. Gelar itu menjadi yang pertama kalinya bagi klub raksasa Liga Inggris ini di kancah Piala Dunia Antarklub.

Selain menjuarai Piala Dunia Antarklub 2023, dua pemain Manchester City juga mendapatkan penghargaan individu. Salah satunya adalah Rodri yang meraih trofi Golden Ball alias penghargaan pemain terbaik Piala Dunia Antarklub 2023.

Gelandang asal Spanyol tersebut tampil gemilang saat bermain untuk Manchester City di sepanjang Piala Dunia Antarklub 2023. Tercatat, Rodri menjadi Man of the Match di laga semifinal saat Manchester City mengalahkan Urawa Red Diamonds 3-0.

Halaman:
1 2
      
