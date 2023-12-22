Sudah Kalah dari Bologna di 16 Besar Coppa Italia 2023-2024, Inter Milan Juga Harus Dapat Kabar Pahit Lautaro Martinez Cedera

MILAN – Inter Milan dapat kabar pahit soal kondisi pemain bintangnya, Lautaro Martinez. Usai kalah dari Bologna di 16 besar Coppa Italia 2023-2024, Inter Milan juga harus kehilangan Lautaro karena dikabarkan mengalami cedera.

Ya, Inter Milan sukses Bologna 1-2 dalam lanjutan babak 16 besar Coppa Italia 2023-2024. Selain menelan kekalahan, nasib sial menimpa Inter Milan karena Lautaro Martinez kemungkinan besar mengalami cedera.

Inter Milan tumbang di San Siro, Milan, Italia, pada Kamis 21 Desember 2023 dini hari WIB. Tim berjuluk Nerazzurri itu tampak kesulitan mencetak gol dalam waktu normal kendati memiliki banyak peluang.

Pada babak perpanjangan waktu, Inter Milan akhirnya mampu memecah kebuntuan lewat sundulan Carlos Augusto (92’). Sayangnya, mereka justru kebobolan dua kali via gol Sam Beukema (112’), dan Dan Ndoye (116’).

Kekalahan ini sangat menyakitkan bagi pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi yang sedang mengincar gelar Coppa Italia ketiga secara beruntun. Namun, nasib sial Nerazzurri tidak berhenti sampai di situ.

Pasalnya, Lautaro Martinez kemungkinan besar mengalami cedera paha setelah berjalan tertatih pada babak perpanjangan waktu. Pemain berpaspor Argentina itu bahkan harus digantikan oleh Henrikh Mkhitaryan pada menit ke-99.