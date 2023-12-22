Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Sudah Kalah dari Bologna di 16 Besar Coppa Italia 2023-2024, Inter Milan Juga Harus Dapat Kabar Pahit Lautaro Martinez Cedera

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |03:12 WIB
Sudah Kalah dari Bologna di 16 Besar Coppa Italia 2023-2024, Inter Milan Juga Harus Dapat Kabar Pahit Lautaro Martinez Cedera
Lautaro Martinez kala membela Inter Milan. (Foto: Reuters)
A
A
A

MILAN Inter Milan dapat kabar pahit soal kondisi pemain bintangnya, Lautaro Martinez. Usai kalah dari Bologna di 16 besar Coppa Italia 2023-2024, Inter Milan juga harus kehilangan Lautaro karena dikabarkan mengalami cedera.

Ya, Inter Milan sukses Bologna 1-2 dalam lanjutan babak 16 besar Coppa Italia 2023-2024. Selain menelan kekalahan, nasib sial menimpa Inter Milan karena Lautaro Martinez kemungkinan besar mengalami cedera.

Inter Milan vs Bologna

Inter Milan tumbang di San Siro, Milan, Italia, pada Kamis 21 Desember 2023 dini hari WIB. Tim berjuluk Nerazzurri itu tampak kesulitan mencetak gol dalam waktu normal kendati memiliki banyak peluang.

Pada babak perpanjangan waktu, Inter Milan akhirnya mampu memecah kebuntuan lewat sundulan Carlos Augusto (92’). Sayangnya, mereka justru kebobolan dua kali via gol Sam Beukema (112’), dan Dan Ndoye (116’).

Kekalahan ini sangat menyakitkan bagi pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi yang sedang mengincar gelar Coppa Italia ketiga secara beruntun. Namun, nasib sial Nerazzurri tidak berhenti sampai di situ.

Pasalnya, Lautaro Martinez kemungkinan besar mengalami cedera paha setelah berjalan tertatih pada babak perpanjangan waktu. Pemain berpaspor Argentina itu bahkan harus digantikan oleh Henrikh Mkhitaryan pada menit ke-99.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/51/1662403/kalender-multievent-olahraga-2026-tahun-sibuk-hadapi-pesta-kawasan-nba.webp
Kalender Multievent Olahraga 2026: Tahun Sibuk Hadapi Pesta Kawasan!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/04/jay_idzes.jpg
Pelatih Sassuolo Pasang Alarm! Jay Idzes Dkk Diminta Waspada Senjata Rahasia Parma
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement