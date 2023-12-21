Simone Inzaghi Kecewa Inter Milan Rontok di 16 Besar Coppa Italia 2023-2024

MILAN - Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, kecewa berat timnya rontok di babak 16 besar Coppa Italia 2023-2024 dari Bologna. Apalagi, Nerazzurri sejatinya adalah juara bertahan.

Inter Milan tumbang dari Bologna di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia pada Kamis (21/12/2023) dini hari WIB. Dalam pertandingan itu, tuan rumah yang memegang kendali pertandingan kesulitan mencetak gol.

Gol baru datang pada menit ke-92 lewat tandukkan Carlos Augusto. Sayangnya, Inter justru kebobolan dua kali setelah itu lewat gol yang dicatatkan oleh Sam Beukema (112’) dan Dan Ndoye (116’).

Kekalahan ini membuat Inter tersingkir dari Coppa Italia 2023-2024. Inzaghi sangat kecewa timnya gugur karena sedang mengincar gelar ketiga secara beruntun. Menurutnya, Il Biscione tak pantas menelan kekalahan.

“Ini mengecewakan, karena kami telah memenangkan Coppa selama dua tahun berturut-turut dan sangat pantas menang setelah pertandingan seperti ini. Kami tahu ini adalah sepak bola,” kata Inzaghi dikutip dari Football Italia, Kamis (21/12/2023).