Hasil Alaves vs Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024: 10 Pemain Los Blancos Hajar Tuan Rumah 1-0!

HASIL Deportivo Alaves vs Real Madrid di Liga Spanyol 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga pekan ke-18 Liga Spanyol 2023-2024 itu dimenangkan Los Blancos -julukan Real Madrid- secara dramatis dengan skor 1-0.

Duel Alaves vs Real Madrid digelar di Stadion de Mendizorroza, Jumat (22/12/2023) dini hari WIB. Dalam laga ini, Real Madrid harus bermain dengan 10 orang saja karena Nacho dikartu merah wasit pada menit ke-54. Madrid memastikan kemenangan berkat gol telat Lucas Vazquez (90+2’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit sudah harus dihadapi Real Madrid sejak awal laga. Meski punya sejumlah peluang, Madrid gagal memaksimalkannya.

Salah satunya muncul lewat aksi Federico Valverde di awal laga usai memanfaatkan umpan dari Jude Bellingham. Tetapi, aksi sigap Antonio Sivera berhasil membuat bola gagal bersarang ke gawang Alaves.

Terus diserang, Alaves tak tinggal diam. Mereka juga mencoba membangun serangan berbahaya ke gawang Real Madrid.

Upaya mereka nyaris membuahkan gol andai tak dihalau Kepa Arrizabalaga. Kala itu, Ander Guevara berhasil memberi umpan ciamik kepada Samu Omorodion yang langsung dilanjutkan dengan sundulannya.

Kondisi ini terus terjaga hingga akhir laga. Skor kacamata alias 0-0 pun terjaga hingga akhir pertandingan babak pertama.