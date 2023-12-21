Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Proyek Super League Dapat Harapan untuk Dilanjutkan, Presiden Real Madrid Florentino Perez Girang

Reinaldy Darius , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |20:07 WIB
Proyek Super League Dapat Harapan untuk Dilanjutkan, Presiden Real Madrid Florentino Perez Girang
Presiden Real Madrid Florentino Perez sambut baik putusan Pengadilan Eropa mengenai Super League (Foto: Real Madrid)
A
A
A

PROYEK Super League dapat harapan untuk dilanjutkan, Presiden Real Madrid Florentino Perez girang. Bersama Juventus dan Barcelona, Real Madrid merupakan salah satu dari tiga klub yang tidak meninggalkan proyek Super League ketika ditentang UEFA dan FIFA.

Sebanyak 12 klub menggagas proyek Super League pada April 2012, namun sembilan di antaranya mengundurkan diri hanya beberapa hari kemudian setelah diprotes keras oleh fans, dan juga FIFA dan UEFA. Real Madrid bersikukuh dengan proyek Super League, bersama Juventus dan Barcelona.

Real Madrid vs Barcelona

Selagi Juventus mengajukan pengunduran diri pada musim panas tahun ini, Real Madrid masih teguh berpegang bersama Barcelona. Kini, Super League dapat harapan untuk dilanjutkan.

Pengadilan Eropa merilis putusan pada Kamis (21/12/2023) yang memvonis UEFA dan FIFA telah menyalahgunakan posisi mereka sebagai otoritas sepakbola. A22, selaku perusahaan penggagas Super League kemudian mengumumkan format baru liga ini.

Presiden Real Madrid, Florentino Perez, pun bereaksi terhadap putusan tersebut. Dia menyambut baik putusan Pengadilan Uni Eropa.

“Dari Real Madrid, kami menyambut dengan semangat yang luar biasa mengenai keputusan yang diambil Pengadilan Eropa, yang mana bertanggung jawab untuk menjamin prinsip, nilai-nilai, dan kebebasan kami,” kata Perez dalam pernyataan resminya, dilansir dari cuitan jurnalis Fabrizio Romano di Twitter.

Halaman:
1 2
      
