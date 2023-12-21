Demi Tingkatkan Kelas Kompetisi Sepakbola Indonesia, PSSI Akui Butuh Tambahan 100 Wasit Berkualitas

JAKARTA - Demi meningkatkan kelas kompetisi sepakbola Indonesia, anggota eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga mengakui harus ada tambahan 100 wasit berkualitas lagi. Sebab baginya saat ini PSSI masih memiliki masalah terhadap ketersedian wasit yang masih terbatas.

Arya mengatakan jumlah wasit memang sangat minim, yang mana harus ditingkatkan dengan segera. Dia nilai hal itu adalah kebutuhan mendesak yang menjadi prioritas utama.

"Kemudian dari sisi wasit, wasit juga kan teman-teman tahu jumlah kita cuma 18. Bayangkan, bertahun-tahun jumlahnya cuma 18. Kalau misalnya kita melihat mereka ada (melakukan) pelanggaran, kita lakukan pembinaan," ucap Arya dalam Diskusi PSSI Pers, Kamis (21/12/2023).

"Ketika lakukan pembinaan, tidak ada yang memimpin pertandingan (karena wasit) jumlahnya cuma 18. Ini kerja berat betul. Makanya salah satu langkah kita adalah, di samping melakukan pembenahan mereka, kita menambah jumlah wasit dengan pelatihan cepat," tambahnya.

Pria berkacamata itu mengatakan idealnya ada 100 wasit berkualitas agar makin banyak pilihan. Dia pun heran kenapa selama ini ketersediaan wasit cukup terbatas.