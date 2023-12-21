Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Demi Tingkatkan Kelas Kompetisi Sepakbola Indonesia, PSSI Akui Butuh Tambahan 100 Wasit Berkualitas

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |21:06 WIB
Demi Tingkatkan Kelas Kompetisi Sepakbola Indonesia, PSSI Akui Butuh Tambahan 100 Wasit Berkualitas
Exco PSSI, Arya Sinulingga. (Foto: PSSI Pers)
A
A
A

JAKARTA - Demi meningkatkan kelas kompetisi sepakbola Indonesia, anggota eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga mengakui harus ada tambahan 100 wasit berkualitas lagi. Sebab baginya saat ini PSSI masih memiliki masalah terhadap ketersedian wasit yang masih terbatas.

Arya mengatakan jumlah wasit memang sangat minim, yang mana harus ditingkatkan dengan segera. Dia nilai hal itu adalah kebutuhan mendesak yang menjadi prioritas utama.

"Kemudian dari sisi wasit, wasit juga kan teman-teman tahu jumlah kita cuma 18. Bayangkan, bertahun-tahun jumlahnya cuma 18. Kalau misalnya kita melihat mereka ada (melakukan) pelanggaran, kita lakukan pembinaan," ucap Arya dalam Diskusi PSSI Pers, Kamis (21/12/2023).

"Ketika lakukan pembinaan, tidak ada yang memimpin pertandingan (karena wasit) jumlahnya cuma 18. Ini kerja berat betul. Makanya salah satu langkah kita adalah, di samping melakukan pembenahan mereka, kita menambah jumlah wasit dengan pelatihan cepat," tambahnya.

Arya Sinulingga di Diskusi turun minum PSS Pers

Pria berkacamata itu mengatakan idealnya ada 100 wasit berkualitas agar makin banyak pilihan. Dia pun heran kenapa selama ini ketersediaan wasit cukup terbatas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/49/3191904/carlos_raul_sciucatti-Sd0e_large.jpg
Kisah Perjalanan Spiritual Pesepakbola Argentina Carlos Raul Sciucatti: Pelajari Agama Islam di Pesantren Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191726/thom_haye-YoDq_large.jpg
PSSI Siap Gelar PSSI Awards 2026, Thom Haye hingga Legenda Timnas Indonesia Jadi Panelis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/49/3191258/syamsir_alam_bersama_pratama_arhan-NrHw_large.jpg
Kisah Miris 5 Pesepakbola Indonesia yang Hilang bak Ditelan Bumi Usai Berkarier di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188521/pssi_awards_2026-u35U_large.jpg
Apresiasi Insan Sepak Bola Indonesia: PSSI Awards 2026 Resmi Diluncurkan dengan 17 Kategori
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662385/pekan-depan-john-herdman-diumumkan-jadi-pelatih-timnas-indonesia-jyz.webp
Pekan Depan John Herdman Diumumkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/12/05/Reuters_Guglielmo_Vicario.JPG
Bocoran Transfer Juventus: Vicario Jadi Target Utama Kiper Musim 2026-2027
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement