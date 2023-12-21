Breaking News: PSSI Konfirmasi Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On Segera ke Indonesia untuk Lakukan Sumpah WNI

JAKARTA - Anggota eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga memberikan kabar terbaru terkait proses naturalisasi Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On. Menurut pemaparan Arya, kedua pemain keturunan Indonesia itu akan segera ke Tanah Air untu melakukan pengambilan sumpah Warga Negara Indonesia (WNI).

Ya, akhirnya proses naturalisasi Jay dan Nathan sudah sampai ke tahap akhirnya, yakni pengambilan sumpah WNI. Setelah pengambilan sumpah itu, kedua pemain harus melakukan perpidahan federasi sepak bola dari Belanda ke Indonesia.

Jika semua proses itu rampung, maka Jay dan Nathan baru bisa membela Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Tentunya hal itu menjadi kabar baik untuk pasukan Shin Tae-yong.

Hanya saja, Arya Sinulingga belum bisa memastikan kapan waktu tepatnya kedua pemain itu akan ke Indonesia. Namun, menurutnya pastinya dalam waktu dekat Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On akan datang setelah tidak ada kesibukan.

"Dalam waktu dekat," kata Arya dalam acara Diskusi PSSI Pers, Kamis (21/12/2023).

Arya mengatakan saat ini kedua pemain keturunan Indonesia tersebut masih berkompetisi bersama klub masing-masing. Jay Idzes saat ini bersama klub Serie B Venezia dan Nathan Tjoe-A-On membela divisi kedua Liga Inggris, Swansea City.