HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab UEFA dan FIFA Dinyatakan Bersalah dalam Kasus Super League

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |21:00 WIB
Penyebab UEFA dan FIFA Dinyatakan Bersalah dalam Kasus Super League
UEFA dan FIFA dinyatakan bersalah karena menjegal Super League (Foto: UEFA)
A
A
A

PENYEBAB UEFA dan FIFA dinyatakan bersalah dalam kasus Super League akan dibahas di sini. Pengadilan Uni Eropa (ECJ) menyatakan bahwa UEFA dan FIFA telah menyalahgunakan posisi mereka sebagai otoritas sepakbola untuk menjegal rencana Super League.

Penyelenggaraan Super League atau Liga Super Eropa telah digagas oleh 12 tim pada April 2021 silam. Sejak kemunculannya, kompetisi ini langsung dikecam oleh banyak pihak.

UEFA

Kompetisi tersebut akan dimainkan oleh 16 tim, 12 di antaranya adalah klub yang memprakarsai kompetisi berformat liga tersebut. Seluruh tim akan meninggalkan liga domestic asal negara mereka, serta kompetisi-kompetisi di bawah payung UEFA dan FIFA.

12 klub merupakan peserta tetap dari Liga Super Eropa dan tidak akan terdegradasi selama 20 tahun, sementara klub sisanya akan ikut serta sebagai ‘tamu’.

Rencananya, Liga Super Eropa akan digelar perdana pada musim 2021-2022, namun batal karena terjadi banyak penolakan dan kecaman. UEFA dan FIFA sebetulnya sudah mengancam para klub yang membelot ke Liga Super Eropa, umumnya klub-klub elite.

Sebab tentu UEFA dan FIFA akan sangat dirugikan jika wacana tersebut benar terwujud. Dan benar saja, ECJ tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang menyebut bahwa FIFA dan UEFA bersalah karena menentang pembentukan Liga Super Eropa.

Halaman:
1 2
      
