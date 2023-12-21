Tak Terkalahkan di 25 Laga, Xabi Alonso Bantu Bayer Leverkusen Cetak Sejarah Luar Biasa

LEVERKUSEN – Pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso sukses mengantar timnya tak terkalahkan di 25 laga pada awal musim 2023-2024. Itu jelas menjadi sejarah baru karena Leverkusen menjadi tim Jerman pertama yang tak terkalahkan di 25 laga awal musim.

Sejarah luar biasa itu tercipta usai Leverkusen menang atas VfL Bochum di pekan ke-16 Liga Jerman 2023-2024, pada Kamis (21/12/2023) dini hari WIB. Dalam laga yang digelar di BayArena itu, pasukan Xabi Alonso menang 4-0.

Penampilan apik Leverkusen membuat mereka menang telak empat gol tanpa balas. Patrik Schick berhasil mencetak hattrick di menit ke-30 (P), 32, dan 45+1. Sementara satu gol lainnya diciptakan oleh Victor Boniface di menit ke-69.

Catatan Leverkusen ini mematahkan rekor yang pernah dicapai oleh Hamburger SV 41 tahun lalu, tepatnya pada awal musim 1982-83 silam. Saat itu Hamburger SV menjadi tim yang tak terkalahkan dalam 24 laga awal musim sepak bola Jerman.

Kini Leverkusen yang giliran unjuk gigi. Mereka menang 22 kali, dengan sisa tiga laga lainnya berupa hasil imbang. Dengan rincian 16 laga Liga Jerman, 3 DFB-Pokal, dan 6 Piala Europa.