Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Terkalahkan di 25 Laga, Xabi Alonso Bantu Bayer Leverkusen Cetak Sejarah Luar Biasa

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |17:53 WIB
Tak Terkalahkan di 25 Laga, Xabi Alonso Bantu Bayer Leverkusen Cetak Sejarah Luar Biasa
Pelatih Xabi Alonso bantu Bayer Leverkusen tak terkalahkan di 25 laga awal musim ini. (Foto: Reuters)
A
A
A

LEVERKUSEN – Pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso sukses mengantar timnya tak terkalahkan di 25 laga pada awal musim 2023-2024. Itu jelas menjadi sejarah baru karena Leverkusen menjadi tim Jerman pertama yang tak terkalahkan di 25 laga awal musim.

Sejarah luar biasa itu tercipta usai Leverkusen menang atas VfL Bochum di pekan ke-16 Liga Jerman 2023-2024, pada Kamis (21/12/2023) dini hari WIB. Dalam laga yang digelar di BayArena itu, pasukan Xabi Alonso menang 4-0.

Penampilan apik Leverkusen membuat mereka menang telak empat gol tanpa balas. Patrik Schick berhasil mencetak hattrick di menit ke-30 (P), 32, dan 45+1. Sementara satu gol lainnya diciptakan oleh Victor Boniface di menit ke-69.

Catatan Leverkusen ini mematahkan rekor yang pernah dicapai oleh Hamburger SV 41 tahun lalu, tepatnya pada awal musim 1982-83 silam. Saat itu Hamburger SV menjadi tim yang tak terkalahkan dalam 24 laga awal musim sepak bola Jerman.

Bayer Leverkusen

Kini Leverkusen yang giliran unjuk gigi. Mereka menang 22 kali, dengan sisa tiga laga lainnya berupa hasil imbang. Dengan rincian 16 laga Liga Jerman, 3 DFB-Pokal, dan 6 Piala Europa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/51/3013465/reaksi-guardiola-soal-vincent-kompany-yang-segera-jadi-pelatih-bayern-munich-4nH4L1ttpa.jpg
Reaksi Guardiola soal Vincent Kompany yang Segera Jadi Pelatih Bayern Munich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/51/3010740/5-pelatih-top-dunia-ini-tolak-mentah-mentah-melatih-bayern-munich-di-musim-2023-2024-nomor-1-ogah-clbk-WpQskBbqiH.JPG
5 Pelatih Top Dunia Ini Tolak Mentah-Mentah Melatih Bayern Munich di Musim 2023-2024, Nomor 1 Ogah CLBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/51/3010308/samai-rekor-fantastis-arsenal-dan-juventus-xabi-alonso-akui-bangga-dengan-bayer-leverkusen-tbLd1hg5HT.jpg
Samai Rekor Fantastis Arsenal dan Juventus, Xabi Alonso Akui Bangga dengan Bayer Leverkusen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/51/3010232/hasil-hoffenheim-vs-bayern-munich-di-liga-jerman-2023-2024-kalah-2-4-fc-hollywood-akhiri-musim-di-peringkat-ketiga-hDJdhDJkio.jpg
Hasil Hoffenheim vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024: Kalah 2-4, FC Hollywood Akhiri Musim di Peringkat Ketiga
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/11/1662211/chelsea-pecat-pelatih-enzo-maresca-nama-liam-rosenior-jadi-kandidat-suksesor-tsm.webp
Chelsea Pecat Pelatih Enzo Maresca, Nama Liam Rosenior Jadi Kandidat Suksesor
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/kevin_diks.jpg
Ribut dengan Kevin Diks, Bintang Dortmund Terancam Denda Nyaris Rp1 Miliar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement